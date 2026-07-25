Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), chiều 25.7, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng). Tham gia đoàn công tác có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61% tại xã Nhân Cơ ẢNH: K.P

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đày và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%; gia đình ông Nguyễn Văn Sự, đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín; cùng bà Đinh Thị Bé, thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi bà Đinh Thị Bé, thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng ẢNH: K.P

Tại các gia đình, đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang thắp hương tri ân hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín ẢNH: K.P

Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương thế hệ đi trước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dịp này, đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà của Đảng và Nhà nước đến các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đại tướng cũng nhắn nhủ thế hệ trẻ địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, nỗ lực học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với ông Trương Văn Trường - người từng bị địch bắt tù đày và bà Nguyễn Thị Loan ẢNH: K.P

Đại tướng Phan Văn Giang đồng thời đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cộng đồng.