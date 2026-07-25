Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện trường quy tập hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM

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Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương, kiểm tra hiện trường và động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.
Sáng 25.7, không khí tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) trở nên trang nghiêm khi đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hương, kiểm tra hiện trường và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Những nén hương được thắp lên trong sự trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ - nơi thờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu. Đây cũng là nơi trang nghiêm lưu giữ, hương khói cho các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong thời gian qua, trước khi hoàn tất công tác giám định ADN, xác minh danh tính và bàn giao về địa phương theo quy định.
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