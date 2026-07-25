Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện trường quy tập hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM

Sáng 25.7, không khí tại khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) trở nên trang nghiêm khi đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hương, kiểm tra hiện trường và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở công viên Lê Thị Riêng, sáng 25.7 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Những nén hương được thắp lên trong sự trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người có nhiều năm tham gia thu thập tư liệu, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước khi kiểm tra hiện trường quy tập hài cốt liệt sĩ, đại tướng Phan Văn Giang dành phút tưởng niệm, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nén hương được đại tướng Phan Văn Giang dâng lên tại Nhà bia tưởng niệm như sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ - nơi thờ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Kiểu. Đây cũng là nơi trang nghiêm lưu giữ, hương khói cho các hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong thời gian qua, trước khi hoàn tất công tác giám định ADN, xác minh danh tính và bàn giao về địa phương theo quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi lưu giữ các hài cốt vừa được quy tập trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác dành phút tưởng niệm tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi lưu giữ các hài cốt được quy tập từ khu vực công viên Lê Thị Riêng trong thời gian qua ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Rời khu vực tưởng niệm, đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường khai quật để kiểm tra tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại đây, các đơn vị báo cáo quá trình triển khai nhiệm vụ, kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình bóc tách từng lớp đất tại khu vực được xác định là hố chôn tập thể các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến thăm khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ, đại tướng Phan Văn Giang thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quy tập ẢNH: NGỌC DƯƠNG



