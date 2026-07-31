Công viên Lê Thị Riêng: Đã quy tập 160 hài cốt liệt sĩ

Ngày 31.7, lực lượng chức năng quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu B, trong đó 4 trường hợp có di vật kèm theo.



Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 31.7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm tại vị trí thứ hai, được xác định là khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Qua khai quật, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 hài cốt có di vật đi kèm.

Các di vật được thu nhận, phân loại và bảo quản theo quy trình để phục vụ công tác phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 31.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 160 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 138 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, khu A và khu B mỗi nơi phát hiện 2 vị trí mộ tập thể. Kết quả quy tập mới nhất trong ngày 31.7 có tổng cộng 160 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cẩn thận bóc tách từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ ẢNH: THÚY LIỄU

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, từng lớp đất được bóc tách và sàng lọc nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật cùng những dấu tích phục vụ việc xác định danh tính.