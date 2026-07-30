TP.HCM xác định tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ lâu dài

Ngày 30.7, Ban Chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.



Đã lấy 7.640 mẫu hài cốt liệt sĩ

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết đến ngày 30.7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại các khu vực được xác định trong kế hoạch thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", với tổng diện tích khoảng 600.000 m², khối lượng đất đào khoảng 10.000 m³.

Qua đó, lực lượng chức năng quy tập được 154 hài cốt liệt sĩ, gồm 132 mộ đơn và 4 mộ tập thể có 22 hài cốt.

Tại công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo TP.HCM đã huy động 5 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng lực lượng chuyên môn của các trường đại học, các nhà khoa học và nhân chứng. Tổng số người tham gia khoảng 210 người.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, thành phố đang tổ chức đào thăm dò tại 2 địa điểm và tiếp tục xác minh 12 khu vực có thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, TP.HCM đã thành lập 15 tổ, trong đó có 9 tổ trực tiếp lấy mẫu, với tổng quân số 432 người.

Đến ngày 29.7, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 10 trong tổng số 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố; 8 nghĩa trang còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Tổng số mẫu đã lấy là 7.640 trên 9.885 mộ liệt sĩ, đạt 77,2%. Trong đó, 5.591 mẫu được lấy tại các mộ có thông tin và 2.049 mẫu tại các mộ chưa xác định được danh tính.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường đại học Y Dược TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 154 mẫu hài cốt đã được chuyển đi giám định ADN. Kết quả bước đầu xác định được danh tính 15 liệt sĩ và bàn giao cho gia đình.

Trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 200 hài cốt liệt sĩ; đồng thời phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang trước tháng 10.2026.

Sau khi kết thúc công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, các cơ quan chức năng sẽ tham mưu tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, đúng quy định.

Tìm kiếm phải khẩn trương nhưng chính xác

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo, cho rằng quá trình triển khai nhiệm vụ cho thấy khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Theo ông Cường, các lực lượng phải chạy đua với thời gian nhưng đồng thời bảo đảm tính chính xác, thận trọng trong từng khâu. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ giới hạn trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" mà là nhiệm vụ lâu dài.

"Đây là công việc chúng ta sẽ làm mãi. Sự tri ân đối với những người đã hy sinh có lẽ cũng phải được thực hiện mãi", ông Cường nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận ẢNH: THÚY LIỄU

Từ kinh nghiệm tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu việc khảo sát tại các khu vực còn lại phải kết hợp chặt chẽ giữa thông tin của người dân, tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và phương pháp khoa học, công nghệ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao rà soát kỹ nguồn tư liệu liên quan 12 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ; phối hợp cơ quan văn hóa, báo chí thường xuyên cung cấp thông tin, kêu gọi nhân chứng và người dân cung cấp tư liệu.

Theo ông Cường, thông tin không thể chỉ đăng trên mạng xã hội mà cần được chuyển tải qua báo chí, hệ thống truyền thanh và nhiều kênh khác để tiếp cận người cao tuổi - nhóm có thể nắm giữ những thông tin, ký ức quan trọng về các trận đánh và nơi chôn cất liệt sĩ.

Ông Cường cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang, tăng cường trang thiết bị phục vụ khảo sát và chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ phát sinh tại các khu vực tìm kiếm mới.