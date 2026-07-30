Dời bia tưởng niệm ở công viên Lê Thị Riêng để mở rộng tìm kiếm liệt sĩ

Ngày 30.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm nằm trong khu vực tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Việc di dời nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A, nơi lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể. Quá trình thực hiện sẽ đảm bảo yêu cầu trang nghiêm, an toàn và phù hợp với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, lực lượng thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tìm kiếm tại khu B. Hơn 22 m³ đất được đào, di dời để tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt.

Nhà bạt lớn cũng được lắp đặt tại rãnh mộ khu B nhằm che chắn khu vực khai quật trước diễn biến thất thường của thời tiết, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ an toàn, liên tục.

Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu cùng các anh hùng liệt sĩ chuẩn bị được di dời để mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Trong ngày 30.7, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu B, trong đó 4 hài cốt có di vật đi kèm.

Các di vật được thu nhận và bảo quản theo quy trình, phục vụ công tác phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Đã quy tập 155 hài cốt liệt sĩ

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 30.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 155 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM làm nhiệm vụ sáng 30.7 ẢNH: THÚY LIỄU

Trong số này có 133 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, khu A và khu B mỗi nơi phát hiện 2 vị trí mộ tập thể.

Trước đó, đến hết ngày 29.7, lực lượng chức năng đã quy tập 150 hài cốt. Kết quả phát hiện thêm 5 hài cốt trong ngày 30.7 nâng tổng số lên 155.

Quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở kết hợp lời kể nhân chứng, tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát địa vật lý và dấu vết thực địa. Từng lớp đất được bóc tách, sàng lọc cẩn trọng nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật và các thông tin có giá trị phục vụ xác định danh tính.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật, thu nhận mẫu phục vụ giám định ADN, hướng tới tìm kiếm đầy đủ và từng bước đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.