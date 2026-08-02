Phát hiện bia nhôm khắc thông tin liệt sĩ khi khai quật mộ ở Đà Nẵng

Ngày 2.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật và thông tin có thể giúp xác minh danh tính liệt sĩ.

Phần mộ được phát hiện nằm tại lô A, hàng AXV, số thứ tự 3 của Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My.

Thắt lưng cùng vỏ bật lửa được tìm thấy khi khai quật mộ liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TRÀ MY

Qua quá trình khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy 2 di vật lưu giữ trong phần mộ, gồm thắt lưng da màu nâu (trong đó mặt thắt lưng đã bị rỉ sét) cùng một nắp bật lửa bằng nhôm.

Đáng chú ý, trong phần mộ còn phát hiện một tấm bia tự khắc bằng nhôm ghi các thông tin: "Liệt sĩ: NG T TRO; sinh năm: 1949; HS 18-4-76; X-HONG PHONG; H-CHUONG MY; HA TAY".

Các thông tin trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu, xác minh nhằm làm rõ danh tính liệt sĩ.

Tấm bia tự khắc bằng nhôm ghi các thông tin về liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ TRÀ MY

Để góp phần sớm xác minh danh tính liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, nếu có thông tin liên quan đến liệt sĩ vừa nêu thì vui lòng chia sẻ và cung cấp cho Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My hoặc cơ quan quân sự địa phương.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, mọi thông tin do các cơ quan, đơn vị và người dân cung cấp đều có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

Việc xác định danh tính các liệt sĩ không chỉ góp phần giúp những người con đã hy sinh được trở về với quê hương, gia đình mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.