Di dời hơn 200 m³ đất ở công viên Lê Thị Riêng, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Trong ngày, hơn 200 m³ đất tại rãnh mộ khu B được đào, di dời để lực lượng chức năng tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ.

Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại khu B. Trong đó, 7 hài cốt có di vật đi kèm.

Các di vật được thu nhận, phân loại và bảo quản theo quy trình, phục vụ công tác phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: LÊ TIẾN

Đã quy tập 168 hài cốt liệt sĩ

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 1.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 168 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 146 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, khu A và khu B mỗi nơi phát hiện 2 vị trí mộ tập thể.

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện để di dời bia tưởng niệm nằm trong khu vực tìm kiếm, đồng thời mở rộng phạm vi khai quật tại khu A.

Việc di dời bia tưởng niệm sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn, giữ nguyên kết cấu công trình và tính tôn nghiêm của khu tưởng niệm.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu tài liệu lịch sử, ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.