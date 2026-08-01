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Thời sự Dân sinh

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Đội K72 tiếp tục phát hiện thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức, mở ra khả năng tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ.

Ngày 1.8, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai), cho biết vừa phát hiện thêm nhiều di vật như lược, bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Theo đó, tiếp tục thực hiện xử lý, làm rõ các di vật trong các mộ, hầm mộ liệt sĩ đã quy tập ở xã Minh Đức, Đội K72 tiếp tục phát hiện nhiều di vật có khắc thông tin như tên, ký hiệu bên trên, mở ra khả năng tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 1.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 2.

Cây bút có khắc chữ "Văn Chín"

ẢNH: ĐỘI K72

Cụ thể, có nhiều di vật được phát hiện mới như 1 cây bút màu xanh khắc chữ "Văn Chín"; 1 cây bút màu trắng sữa khắc chữ "Hiển", khắc kèm hình máy bay ở mặt sau; 1 cây viết màu xanh có khắc chữ "UOC UO", kế bên khắc chữ "SN - 39" và 1 chiếc lược chải đầu có khắc chữ "KY".

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 3.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 4.

Chiếc bút có khắc chữ "UOC UO", kế bên khắc chữ "SN - 39" bên cạnh

ẢNH: ĐỘI K72

Sau khi làm sạch và thấy rõ các thông tin được khắc trên các di vật, Đội K72 rất mong đón nhận thông tin từ các cựu chiến binh, đồng chí, đồng đội đã từng chiến đấu hoặc có các ký ức, thông tin về các di vật vừa được phát hiện, có thể cung cấp về Đội K72, để các liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình.

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 5.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 6.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 7.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 8.

Chiếc bút khắc chữ "HIỂN", khắc kèm hình máy bay ở mặt sau và chiếc lược có khắc chữ "KỶ"

ẢNH: ĐỘI K72

Trước đó, từ ngày 14.7 đến nay, Đội K72 đã tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ ở ấp Bình Minh, xã Minh Đức. Ngoài phát hiện các di vật là bút, lược kể trên, Đội K72 cũng đã tìm thấy hàng trăm di vật có giá trị khác như các bức ảnh chân dung, ảnh tập thể, súng, đạn, bình tông, đồng hồ… Đáng chú ý, có khoảng trên 50% mẫu sinh phẩm trong các mộ, hầm mộ là các mẩu xương, răng của các liệt sĩ có khả năng xét nghiệm, giám định ADN.

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 9.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 10.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 11.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 12.

Đội K72 thực hiện khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng các di vật ở hầm mộ có 4 liệt sĩ được phát hiện ở xã Minh Đức

ẢNH: HOÀNG GIÁ[


Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 13.

Anh Nguyễn Ngọc Thành, người đã dùng máy dò kim loại dò tìm và phát hiện khẩu súng AK, nơi hầm mộ có 4 liệt sĩ được tìm thấy, quy tập

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số các hầm mộ này, hầm mộ đầu tiên được phát hiện sau tin báo của anh Nguyễn Ngọc Thành (36 tuổi, ở phường Bình Long), cung cấp về việc phát hiện 1 khẩu súng AK bị hoen rỉ, đã giúp Đội K72 tổ chức tìm kiếm đúng vị trí và phát hiện có 4 liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 14.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 15.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 16.

Các bức ảnh được phát hiện trong hầm mộ có 4 liệt sĩ

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, tại hầm mộ này, đến nay đã phát hiện 1 khẩu súng AK, 1 cây bút mực có khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu khá rõ nét, 4 cái bóp (ví), lược chải đầu, bình tông, đồng hồ, dép cao su... Bên trong các chiếc ví, hầu hết đều hình ảnh và giấy tờ cá nhân. Đáng chú ý, sau quá trình xử lý có 2 bức ảnh tập thể cùng một số ảnh chân dung đã được gửi đi phục dựng.

Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 17.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 18.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 19.
Thêm nhiều cây bút có khắc thông tin trong các hầm mộ liệt sĩ ởxã Minh Đức - Ảnh 20.

Đội K72 đang tiếp tục khảo sát, đào tìm tại các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, đào tìm kỹ lưỡng từng tấc đất, không để sót bất kỳ một di vật hay hài cốt của các bác đã nằm lại ở đây để đưa các bác về nơi an nghỉ trang nghiêm, về với đồng đội, về với nhân dân.

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