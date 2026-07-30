Thêm bức ảnh 6 người trong hầm mộ 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức

Chiều 30.7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) cho biết, trong quá trình xử lý, làm rõ các di vật, đơn vị đã tiếp tục phát hiện thêm bức ảnh 6 người trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức, đã được đơn vị quy tập trước đó.

Bức ảnh tập thể 6 người tìm thấy trong hầm mộ có 4 liệt sĩ (bên trái) và bức ảnh đã được bạn Phúc Lê (nhóm Skyline) phục dựng ẢNH: ĐỘI K72

Cụ thể, tấm hình có 6 người (3 nam, 3 nữ), đã nhòe mờ sau nửa thế kỷ nằm sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, 1 tấm ảnh chân dung thiếu nữ cùng được tìm thấy ở hầm mộ này.

Bức ảnh chân dung thiếu nữ được tìm thấy trong hầm mộ có 4 liệt sĩ ẢNH: ĐỘI K72

Đáng chú ý, hầm mộ này trước đó cũng đã phát hiện cây bút được khắc chữ "Tiến Quy" và đôi chim bồ câu cùng 1 bức ảnh tập thể khác.

Tất cả các bức ảnh, sau khi được phát hiện, Đội K72 đều chụp lại và gửi đến các cộng tác viên phục dựng, với mong muốn sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ.

Hầm mộ có 4 liệt sĩ ở xã Minh Đức từng phát hiện chiếc bút khắc chữ "Tiến Quy", sau khi khai quật, quy tập, Đội K72 đã phát hiện thêm nhiều bức ảnh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến nay, khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc được 26 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó, có khoảng hơn 50% lấy được mẫu sinh phẩm và có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ.