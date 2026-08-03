Công viên Lê Thị Riêng: 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 3.8

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 3.8, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.



Gần 300 m³ đất tại rãnh mộ khu B được đào, di dời để tiếp cận những vị trí nghi còn hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất hình thành trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động xe cuốc để mở rộng khu vực tìm kiếm ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 hài cốt có di vật đi kèm.

Các di vật được thu nhận, phân loại và bảo quản theo quy trình, phục vụ công tác phân tích, đối chiếu thông tin, tìm kiếm manh mối về danh tính và đơn vị của các liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (đứng, chỉ tay) trực tiếp kiểm tra công tác quy tập ẢNH: THÚY LIỄU

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 3.8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 182 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 160 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt được quy tập tại 4 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, khu A và khu B mỗi nơi phát hiện 2 vị trí mộ tập thể.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết lực lượng đang tiếp tục đào thăm dò tại những vị trí nghi có hài cốt. Sau khi phát hiện, từng phần hài cốt và di vật được bóc tách, thu nhận cẩn trọng.

Cả hệ thống chính trị chung tay tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sáng 3.8, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, đến kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo và chỉ đạo lực lượng đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trao đổi tại hiện trường, thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết Quân khu 7 vừa tổ chức sơ kết 6 tháng thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Qua sơ kết, Quân khu 7 đánh giá chiến dịch tạo sức lan tỏa lớn, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B ẢNH: THÚY LIỄU

"Qua Chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi nhận thấy mức độ lan tỏa rất lớn. Cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân cùng vào cuộc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng", thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.

Theo ông, việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) và xã Minh Đức (TP.Đồng Nai) nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhiều tổ chức, đoàn thể và người dân. Hằng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ được tiếp sức bằng suất ăn, nước uống, trái cây và nhiều nhu yếu phẩm.

Nhiều đoàn từ TP.HCM, TP.Đồng Nai cùng các địa phương trên cả nước cũng đến dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho rằng kết quả của chiến dịch không chỉ thể hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh mà còn góp phần xoa dịu nỗi mong chờ kéo dài hơn nửa thế kỷ của nhiều gia đình liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng ẢNH: THÚY LIỄU

Quân khu 7 đang phối hợp vận động thân nhân liệt sĩ cung cấp mẫu ADN để bổ sung vào ngân hàng dữ liệu quốc gia. Sinh phẩm thu nhận từ các hài cốt được tìm thấy cũng được gửi giám định theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Việc kết nối, đối chiếu dữ liệu ADN được kỳ vọng giúp nhiều gia đình có thêm cơ hội tìm được người thân sau nhiều thập niên chờ đợi.

"Quân khu 7 sẽ cùng cả nước quyết tâm tổ chức lực lượng tốt nhất, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.