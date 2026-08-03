Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ

Ngày 3.8, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã phát đi thông báo tìm nhân chứng biết thông tin về mộ tập thể (nghi có khoảng 30 – 40 hài cốt liệt sĩ, hy sinh năm 1968) tại phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Phước Long).

Đội K72 mong tìm nhân chứng biết thông tin về mộ tập thể ở phường Phước Long ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Đội K72, thông tin do ông Dương Thanh Tâm (76 tuổi, nguyên Trưởng công an huyện Phước Long cũ) và 1 người khác cung cấp. Đội K72 đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Long, nhân chứng khảo sát khu vực này.

Một góc phường Phước Long nhìn từ trên cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Rất mong các cô, dì, chú, bác, các cựu chiến binh... biết thông tin về khu vực trên xin hãy cung cấp cho Đội K72 được biết", Đội K72 thông báo.

26 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập ở xã Minh Đức ẢNH: HOÀNG GIÁP

Được biết, từ ngày 14.7 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Đội K72 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn và Vườn quốc gia Bù Gia Mập ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, những ngày qua, Đội K72 cũng tổ chức 2 tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn và vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập).