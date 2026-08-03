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Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Đội K72 đang tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ ở phường Phước Long, thành phố Đồng Nai.

Ngày 3.8, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã phát đi thông báo tìm nhân chứng biết thông tin về mộ tập thể (nghi có khoảng 30 – 40 hài cốt liệt sĩ, hy sinh năm 1968) tại phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ (nay là phường Phước Long).

Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ- Ảnh 1.

Đội K72 mong tìm nhân chứng biết thông tin về mộ tập thể ở phường Phước Long

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Đội K72, thông tin do ông Dương Thanh Tâm (76 tuổi, nguyên Trưởng công an huyện Phước Long cũ) và 1 người khác cung cấp. Đội K72 đã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Long, nhân chứng khảo sát khu vực này.

Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ- Ảnh 2.

Một góc phường Phước Long nhìn từ trên cao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Rất mong các cô, dì, chú, bác, các cựu chiến binh... biết thông tin về khu vực trên xin hãy cung cấp cho Đội K72 được biết", Đội K72 thông báo.

Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ- Ảnh 3.

26 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập ở xã Minh Đức

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Được biết, từ ngày 14.7 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức.

Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ- Ảnh 4.
Đồng Nai: Tìm nhân chứng xác minh thông tin nghi có mộ tập thể 30 liệt sĩ- Ảnh 5.

Đội K72 đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn và Vườn quốc gia Bù Gia Mập

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, những ngày qua, Đội K72 cũng tổ chức 2 tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn và vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập).

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