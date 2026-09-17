56 năm chờ đợi, 17 liệt sĩ được đưa trở về nơi từng chiến đấu

Sáng 17.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ.
17 hài cốt liệt sĩ được một người dân phát hiện, chôn cất tại Nghĩa trang Nhân Dân ở xã Thu Bồn. Ngày 15.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc, sau đó đưa các hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình để an táng.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Trình bày điếu văn tại buổi lễ, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết Hiệp Đức là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là địa bàn chiến lược quan trọng trong những năm tháng kháng chiến. Nơi đây đã chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt và sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong trận chiến đấu tại khu vực đồi Thị, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26 - 30.4.1970, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã kiên cường chiến đấu trong điều kiện vô cùng khốc liệt, vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữa mưa bom, bão đạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Hiệp Đức.
Ông Ân cho hay, các liệt sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng về ngày đất nước hòa bình, thống nhất. Có người kịp để lại lời nhắn với gia đình, có người chưa một lần trở về; trong khi những người mẹ, người cha, người vợ, người con vẫn mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm.
"Sự hy sinh của các anh là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng đội. Nhưng chính từ sự hy sinh ấy, từ những giọt máu đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, độc lập, tự do của Tổ quốc đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ đi trước", ông Ân nhấn mạnh.
Dù danh tính của các liệt sĩ có thể chưa được xác định đầy đủ, sự hy sinh của các anh không bao giờ là vô danh. Mỗi người nằm lại là một phần máu thịt của Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
"Sau 56 năm kể từ ngày các anh ngã xuống, hôm nay, những hài cốt liệt sĩ đã được đưa trở về với mảnh đất Hiệp Đức - nơi các anh từng chiến đấu và hy sinh; trở về với đồng đội và được an nghỉ trong sự đón nhận, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương", ông Ân chia sẻ.
Như Thanh Niên đã thông tin, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức, lực lượng thi công phát hiện một hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng AK, súng M79 và một số vật dụng quân sự khác.
Vụ việc sau đó được báo cáo đến Ban Chỉ huy quân sự huyện Hiệp Đức (cũ) để kiểm tra, xác minh ban đầu. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa có đủ căn cứ xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.
Hài cốt sau đó được ông Võ Đình Thế (quê xã Thu Bồn) di dời về khu vực chân đồi Tranh, thuộc thôn An Đông, nay thuộc địa bàn xã Hiệp Đức, để chôn cất. Đến năm 2019, hài cốt tiếp tục được cải táng về khu vực Gò Cao, nay thuộc xã Thu Bồn, để xây dựng mộ và thờ cúng.
Tại hội thảo ngày 5.8, từ thông tin do các nhân chứng và cựu chiến binh cung cấp, đơn vị tổ chức xác định 17 hài cốt này có khả năng cao là liệt sĩ đặc công của Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970 tại Hiệp Đức.
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