56 năm chờ đợi, 17 liệt sĩ được đưa trở về nơi từng chiến đấu

Sáng 17.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ.

17 hài cốt liệt sĩ được một người dân phát hiện, chôn cất tại Nghĩa trang Nhân Dân ở xã Thu Bồn. Ngày 15.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc, sau đó đưa các hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình để an táng.

Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tưởng niệm 17 liệt sĩ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trình bày điếu văn tại buổi lễ, ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cho biết Hiệp Đức là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là địa bàn chiến lược quan trọng trong những năm tháng kháng chiến. Nơi đây đã chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt và sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm 17 liệt sĩ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong trận chiến đấu tại khu vực đồi Thị, quận lỵ Hiệp Đức, từ ngày 26 - 30.4.1970, các cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã kiên cường chiến đấu trong điều kiện vô cùng khốc liệt, vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giữa mưa bom, bão đạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất Hiệp Đức.

Ông Ân cho hay, các liệt sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng về ngày đất nước hòa bình, thống nhất. Có người kịp để lại lời nhắn với gia đình, có người chưa một lần trở về; trong khi những người mẹ, người cha, người vợ, người con vẫn mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm.

56 năm chờ đợi, 17 liệt sĩ được đưa trở về nơi các anh từng chiến đấu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Sự hy sinh của các anh là mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng đội. Nhưng chính từ sự hy sinh ấy, từ những giọt máu đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, độc lập, tự do của Tổ quốc đã được đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ đi trước", ông Ân nhấn mạnh.

Dù danh tính của các liệt sĩ có thể chưa được xác định đầy đủ, sự hy sinh của các anh không bao giờ là vô danh. Mỗi người nằm lại là một phần máu thịt của Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Lãnh đạo Quân khu 5 rải cát xuống phần mộ chôn tập thể 17 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Sau 56 năm kể từ ngày các anh ngã xuống, hôm nay, những hài cốt liệt sĩ đã được đưa trở về với mảnh đất Hiệp Đức - nơi các anh từng chiến đấu và hy sinh; trở về với đồng đội và được an nghỉ trong sự đón nhận, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương", ông Ân chia sẻ.