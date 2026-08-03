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Thời sự Dân sinh

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo ban quản lý dự án và địa phương

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại các ban quản lý dự án thuộc UBND tỉnh và một địa phương nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sáng 3.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 8 cán bộ.

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo ban quản lý dự án và địa phương- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao hoa và các quyết định cho các vị trí mới

ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, ông Lê Anh Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc UBND tỉnh. 

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trước đây thuộc Sở Xây dựng), được điều động giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc UBND tỉnh.

Ở lĩnh vực đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thuộc UBND tỉnh. 

Ông Võ Phong Luân và ông Trương Hữu Hiếu (đều là Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị) cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thuộc UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ông Mai Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuyên Hóa, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường thuộc UBND tỉnh. 

Ông Đinh Khánh Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường (trước đây thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), được điều động giữ chức Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và môi trường thuộc UBND tỉnh.

Cùng đợt, ông Trần Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh việc kiện toàn các ban quản lý dự án là yêu cầu cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ông bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, ông Mai Văn Minh cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh, đồng thời cam kết cùng tập thể đơn vị đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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