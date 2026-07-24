Quảng Ninh có ‘siêu’ ban quản lý sau sáp nhập

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành hàng loạt quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Quảng Ninh được đưa về trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, hình thành một đầu mối quản lý quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lại Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo quyết định, từ ngày 1.8, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Đơn vị có chức năng tham mưu, tổ chức quản lý, bảo vệ, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản, đồng thời tổ chức hoạt động du lịch, dịch vụ tại những khu vực được giao quản lý.

Phạm vi quản lý của đơn vị trải rộng từ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn Quảng Ninh đến nhiều di tích quốc gia đặc biệt, Rừng quốc gia Yên Tử, Vườn quốc gia - Vườn di sản ASEAN Bái Tử Long và Khu bảo tồn biển Cô Tô - đảo Trần. Ngoài nhiệm vụ bảo tồn di sản, đơn vị còn được giao quản lý hoạt động tham quan, dịch vụ, ứng dụng khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn.

Cùng thời điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trên cơ sở tổ chức lại Ban Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh cùng Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch theo phân công.

Như vậy, sau khi tiếp nhận thêm Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trở thành đầu mối quản lý nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, từ phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp đến bảo tồn di sản thế giới, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Theo thống kê của địa phương, bộ máy sau sắp xếp có quy mô khoảng 700 cán bộ, viên chức và người lao động, được xem là một trong những đơn vị có quy mô lớn nhất của tỉnh.