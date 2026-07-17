Quảng Ninh sắp có trường xã hội chủ nghĩa

Quảng Ninh đang xây dựng đề án thí điểm trường liên cấp xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên địa bàn, với kỳ vọng trở thành mô hình giáo dục kiểu mẫu để nhân rộng trong toàn tỉnh. Thông tin trên được ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cho biết tại họp báo ngày 17.7 về các chính sách giáo dục đặc thù của tỉnh.

Ông Đinh Ngọc Sơn phát biểu tại cuộc họp ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Sơn, hưởng ứng chủ trương xây dựng phường xã hội chủ nghĩa, ngành xã hội chủ nghĩa, Sở GD-ĐT Quảng Ninh đã đề xuất xây dựng mô hình trường liên cấp xã hội chủ nghĩa theo hướng liên thông từ tiểu học, THCS đến THPT. Đây không phải là trường chuyên mà là trường ưu tiên, được định hướng trở thành hình mẫu để các cơ sở giáo dục khác học tập.

"Mục tiêu là lấy người học làm trung tâm, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; hình thành nhân cách, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho đất nước", ông Sơn nói.

Theo đề án, trường liên cấp xã hội chủ nghĩa sẽ được xây dựng trên nền tảng 8 giá trị cốt lõi, gồm: kiên định mục tiêu giáo dục xã hội chủ nghĩa; xây dựng môi trường học tập dân chủ, kỷ cương, nhân văn; phát triển đội ngũ giáo viên mẫu mực; quản trị hiện đại, công khai, minh bạch; giáo dục gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hướng nghiệp; giáo dục truyền thống, lòng yêu nước; bảo đảm công bằng, giáo dục hòa nhập; hội nhập quốc tế nhưng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ các tiêu chí này, Sở GD-ĐT Quảng Ninh sẽ xây dựng chương trình giáo dục bám sát chương trình của Bộ GD-ĐT, đồng thời đề xuất yêu cầu về cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, khu chức năng, đội ngũ giáo viên và cơ chế hoạt động để đáp ứng mục tiêu của mô hình.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, tỉnh dự kiến xây mới một trường hoặc lựa chọn một cơ sở giáo dục hiện có để đầu tư theo mô hình này. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao ngành giáo dục phấn đấu khởi công xây dựng hoặc hoàn tất việc lựa chọn trường ngay trong năm 2026, để trường liên cấp xã hội chủ nghĩa đầu tiên có thể đi vào hoạt động từ năm học 2027 - 2028.

Cũng trong ngày 17.7, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đã ký quyết định thành lập tổ xây dựng đề án. Sau khi hoàn thiện, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, trình Tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét chủ trương triển khai thí điểm mô hình trường liên cấp xã hội chủ nghĩa.