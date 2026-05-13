Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hải Phòng xây dựng 9 'trường học xã hội chủ nghĩa'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/05/2026 16:32 GMT+7

Hải Phòng triển khai mô hình 'Trường học xã hội chủ nghĩa' giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới môi trường giáo dục toàn diện, công bằng, giúp học sinh phát triển hài hòa văn, trí, thể, mỹ.

UBND TP.Hải Phòng vừa phê duyệt đề án xây dựng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Hải Phòng xây dựng 9 'trường học xã hội chủ nghĩa' - Ảnh 1.

Hải Phòng chi 252 tỉ đồng xây dựng 9 "trường học xã hội chủ nghĩa"

ẢNH: H.S

Theo đề án, Hải Phòng lựa chọn 9 trường ở 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và THCS để triển khai mô hình mẫu.

Mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" được xây dựng theo định hướng giáo dục tiên tiến, nhân văn, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm tính công bằng, toàn diện trong tiếp cận giáo dục.

Mục tiêu của đề án là phát triển con người Hải Phòng toàn diện, chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.

Ở cấp mầm non, thành phố lựa chọn các trường Tam Cường và Sao Mai để triển khai mô hình điểm.

Cấp tiểu học, gồm các trường Liên Hồng, Vĩnh Tiến - Cổ Am, Núi Đèo và Tân Bình.

Ở cấp THCS, các trường Tam Cường, Lê Ích Mộc và Võ Thị Sáu được lựa chọn xây dựng mô hình mẫu.

Theo đề án, các "Trường học xã hội chủ nghĩa" phải bảo đảm cơ sở vật chất đạt chuẩn, từng bước hiện đại và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và phát huy năng lực cá nhân của học sinh.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Với cấp tiểu học, 100% phòng học phải đáp ứng ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất một phòng học STEM; khoảng 80% giáo viên sử dụng thành thạo AI trong dạy học.

Ở cấp THCS, thành phố hướng tới 80% giáo viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, mỗi môn học có từ 1 - 2 giáo viên đủ năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh; khoảng 30% tiết học ứng dụng công nghệ thông tin và AI.

Theo UBND TP.Hải Phòng, tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho 9 trường giai đoạn đến năm 2030 khoảng 252 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn đầu tư công trung hạn và các nguồn hợp pháp khác.

Sau giai đoạn thí điểm, Hải Phòng sẽ đánh giá hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" trên toàn địa bàn giai đoạn 2030 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Tin liên quan

Công bằng giáo dục, 3 câu hỏi nhìn từ thế giới và Việt Nam

Công bằng giáo dục, 3 câu hỏi nhìn từ thế giới và Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển với những kỳ vọng rất lớn, từ tăng trưởng kinh tế đến chuyển dịch sang một nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ, công bằng giáo dục không còn là câu chuyện riêng của ngành giáo dục.

Xây dựng một nền giáo dục công bằng

Khám phá thêm chủ đề

Hải Phòng trường học xã hội chủ nghĩa Giáo dục Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận