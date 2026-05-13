Hải Phòng xây dựng 9 'trường học xã hội chủ nghĩa'

UBND TP.Hải Phòng vừa phê duyệt đề án xây dựng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Theo đề án, Hải Phòng lựa chọn 9 trường ở 3 cấp học gồm mầm non, tiểu học và THCS để triển khai mô hình mẫu.

Mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" được xây dựng theo định hướng giáo dục tiên tiến, nhân văn, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm tính công bằng, toàn diện trong tiếp cận giáo dục.

Mục tiêu của đề án là phát triển con người Hải Phòng toàn diện, chú trọng rèn luyện phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng cho học sinh.

Ở cấp mầm non, thành phố lựa chọn các trường Tam Cường và Sao Mai để triển khai mô hình điểm.

Cấp tiểu học, gồm các trường Liên Hồng, Vĩnh Tiến - Cổ Am, Núi Đèo và Tân Bình.

Ở cấp THCS, các trường Tam Cường, Lê Ích Mộc và Võ Thị Sáu được lựa chọn xây dựng mô hình mẫu.

Theo đề án, các "Trường học xã hội chủ nghĩa" phải bảo đảm cơ sở vật chất đạt chuẩn, từng bước hiện đại và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và phát huy năng lực cá nhân của học sinh.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Với cấp tiểu học, 100% phòng học phải đáp ứng ứng dụng công nghệ thông tin, có ít nhất một phòng học STEM; khoảng 80% giáo viên sử dụng thành thạo AI trong dạy học.

Ở cấp THCS, thành phố hướng tới 80% giáo viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, mỗi môn học có từ 1 - 2 giáo viên đủ năng lực giảng dạy bằng tiếng Anh; khoảng 30% tiết học ứng dụng công nghệ thông tin và AI.

Theo UBND TP.Hải Phòng, tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho 9 trường giai đoạn đến năm 2030 khoảng 252 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn đầu tư công trung hạn và các nguồn hợp pháp khác.

Sau giai đoạn thí điểm, Hải Phòng sẽ đánh giá hiệu quả để làm cơ sở nhân rộng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" trên toàn địa bàn giai đoạn 2030 - 2035, định hướng đến năm 2045.