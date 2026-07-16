Quảng Ninh: Học sinh được uống sữa, cấp SGK miễn phí

Tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành 10 chính sách đặc thù giáo dục tiêu biểu trong năm học mới 2026 - 2027, với tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng mỗi năm học, hỗ trợ hơn 539.000 lượt học sinh và giáo viên.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù trong năm học mới 2026 - 2027 ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Cụ thể, từ năm học 2026 - 2027, toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên được mượn sách giáo khoa miễn phí tại trường. Đồng thời, gần 197.300 trẻ mầm non và học sinh tiểu học tiếp tục được uống sữa miễn phí với kinh phí hơn 290 tỉ đồng.

Đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và các nhóm yếu thế, chính sách giáo dục đặc thù Quảng Ninh còn hỗ trợ tiền ăn trưa, kinh phí tổ chức bữa ăn, bán trú, nội trú và đưa đón đến trường. Mỗi năm có khoảng 36.900 trẻ em, học sinh được hỗ trợ tiền ăn với tổng kinh phí hơn 188 tỉ đồng; khoảng 8.100 học sinh được hỗ trợ ăn ở tập trung hoặc đưa đón hằng ngày nhằm hạn chế tình trạng nghỉ học, bỏ học vì khoảng cách địa lý.

Không dừng ở việc giảm gánh nặng chi phí học tập, tỉnh Quảng Ninh còn đầu tư mạnh cho giáo dục mũi nhọn. Học sinh đạt giải quốc tế được thưởng tối đa 700 triệu đồng, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng được thưởng bằng 50% mức thưởng của học sinh.

Đặc biệt, học sinh dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn được hưởng mức thưởng gấp 1,5 lần; nếu đoạt giải cao nhất cấp quốc tế có thể nhận tới 1,05 tỉ đồng. Tỉnh cũng dành nhiều chính sách ưu đãi cho Trường THPT Chuyên Hạ Long như học bổng, hỗ trợ ăn ở, kinh phí bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và thu hút học sinh xuất sắc.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hệ thống chính sách giáo dục đặc thù được xây dựng theo 3 định hướng lớn gồm: bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc và điều kiện học tập, đồng thời phát triển giáo dục mũi nhọn. Trong năm học 2026 - 2027, tỉnh dự kiến tiếp tục thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh và lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều hòa cho các trường học, hướng tới mô hình trường học xanh, hiện đại.