Tuổi trẻ Quảng Ninh quảng bá di sản bằng AI

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa phát động chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh" với hàng loạt hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trên nền tảng số, hướng tới chào mừng mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Tuổi trẻ Quảng Ninh ra quân chiến dịch "Tôi yêu Quảng Ninh" ẢNH: N.T

Cũng theo Tỉnh đoàn Quảng Ninh, chiến dịch "Tôi yêu Quảng Ninh" được triển khai theo Đề án tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, văn hóa và con người Quảng Ninh trên nền tảng số đến năm 2030. Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ Quảng Ninh sẽ trở thành những "đại sứ truyền thông số", góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chiến dịch "Tôi yêu Quảng Ninh" là khuyến khích đoàn viên, thanh niên sáng tạo video, hình ảnh, sản phẩm truyền thông số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử và điểm đến nổi bật của tỉnh.

Chiến dịch được tổ chức đồng loạt tại 6 phường, xã gồm: Tuần Châu, Yên Tử, Quảng Yên, An Sinh, Móng Cái 1 và Hoành Mô, gắn với các khu di tích, danh thắng và điểm du lịch tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình tại Yên Tử, Đoàn phường Yên Tử ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện giữ gìn giá trị Di sản văn hóa thế giới và Câu lạc bộ Thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc Dao Thanh Y; trao tặng công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" với 200 lá cờ tại khu Khe Sú, đồng thời khánh thành công trình thanh niên "Điểm Check-in Yên Tử - Di sản văn hóa của nhân loại".

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình theo dấu Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Yên Tử; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ du khách, hướng dẫn tham quan, tuyên truyền bảo vệ môi trường và quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh, chiến dịch "Tôi yêu Quảng Ninh" là hoạt động trọng tâm của phong trào "Thanh niên Quảng Ninh xây dựng văn hóa số", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng công dân số và xã hội số.