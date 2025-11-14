Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỉ đồng cho chính sách sữa học đường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/11/2025 16:59 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh quyết định dành hơn 1.700 tỉ đồng để triển khai chính sách sữa học đường, trong giai đoạn từ 2025 - 2031.

Tại Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 14.11, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2030 - 2031. 

Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỉ đồng cho chính sách sữa học đường - Ảnh 1.

Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỉ đồng hỗ trợ sữa học đường

ẢNH: LAN ANH

Đây là một trong những chính sách an sinh được tỉnh ưu tiên nhằm nâng cao thể lực, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ, góp phần tạo nền tảng phát triển lâu dài cho thế hệ tương lai.

Theo tính toán, tổng kinh phí ngân sách tỉnh dành cho chương trình sữa học đường trong giai đoạn trên lên tới 1.725 tỉ đồng. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị các sở, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn để triển khai kịp thời, đồng bộ, đưa chính sách đi vào thực tiễn, tạo hiệu quả rõ rệt đối với trẻ em và học sinh.

Chính sách hỗ trợ sữa học đường áp dụng cho toàn bộ trẻ đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh tiểu học trong tỉnh, khi có sự đồng thuận của phụ huynh. 

Quảng Ninh chi hơn 1.700 tỉ đồng cho chính sách sữa học đường - Ảnh 2.

Quảng Ninh ban hành nhiều chính sách chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là ở vùng khó

ẢNH: CẨM KHUÊ

Theo quy định, tại nhà trẻ, các bé sẽ được uống 110 ml sữa/ngày; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống 180 ml sữa/ngày. Mỗi năm học, số ngày được hỗ trợ tương đương với số ngày học trực tiếp, nhưng không quá 175 ngày. Sữa học đường phải là sữa tươi tiệt trùng, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về an sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật như quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập, chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở tư thục; quy định tặng quà tết hằng năm cho các đối tượng chính sách xã hội và các nhóm đối tượng đặc thù.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Ninh còn thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trong năm 2025; quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030; chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; cùng chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật.

