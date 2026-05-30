Hai chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 6

Sinh viên bị khiển trách chỉ được xếp loại cao nhất là khá

Một trong 2 chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 6 là Thông tư quy định về công tác sinh viên (áp dụng từ 30.6), thay thế cho nhiều quyết định và thông tư riêng lẻ liên quan đến công tác học sinh, sinh viên dành cho trường trung cấp, CĐ, ĐH từ năm 2007 đến trước 30.6.2026.

Thông tư này này áp dụng đối với cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; học sinh trung cấp, sinh viên CĐ và ĐH.

Nếu như Thông tư 16 năm 2016 đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở 6 mức xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu, kém thì quy định mới được phân thành 5 loại gồm loại xuất sắc (từ 90 đến 100 điểm), tốt (từ 80 đến dưới 90 điểm), khá (từ 70 đến dưới 80 điểm), trung bình (từ 50 đến dưới 70 điểm) và yếu (dưới 50 điểm).

Kết quả rèn luyện của sinh viên sẽ được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và điểm rèn luyện sẽ được thể hiện trực tiếp trên bảng điểm kết quả học tập của sinh viên khi kết thúc khóa học.

Đối với việc kỷ luật, quy định đưa ra có 4 mức. Mức độ 1 là vi phạm có mức độ tác hại không lớn, trong phạm vi của một lớp, sẽ bị khiển trách.

Mức độ 2 là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động trong phạm vi nhiều lớp, khoa gây dư luận xấu trong hoặc ngoài nhà trường, bị cảnh cáo.

Mức độ 3 là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động ngoài nhà trường, gây dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường, sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn.

Mức độ 4 là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, dư luận rất bức xúc, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà trường. Mức này chịu kỷ luật cao nhất là buộc thôi học.

Sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách thì đánh giá rèn luyện tối đa chỉ được loại khá (dưới 80 điểm); nếu bị mức cảnh cáo trở lên thì tối đa chỉ được loại trung bình (dưới 70 điểm).

Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ; bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

Trường dự bị ĐH là trường chuyên biệt

Thông tư 36 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị ĐH có hiệu lực từ 7.6, thay thế cho các thông tư năm 2011 và thông tư sửa đổi năm 2013 đã có nhiều điểm mới so với quy định trước.

Cụ thể, nếu như Thông tư 24 năm 2011 quy định trường dự bị ĐH dược thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em các gia đình dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần đào tạo tạo nguồn cán bộ cho các vùng này, thì Thông tư 36 quy định chức năng của trường dự bị ĐH là thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thông tư mới yêu cầu các trường dự bị ĐH thực hiện Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị ĐH do Bộ GD-ĐT ban hành. Như vậy, chương trình dự bị ĐH có thêm môn tin học.

Ngoài ra, còn có quy định về hoạt động giáo dục đặc thù, bao gồm giáo dục văn hóa các dân tộc, giáo dục hướng nghiệp và các hoạt động trải nghiệm. Nhà trường bắt buộc phải xây dựng kế hoạch, nội dung cho các hoạt động này (cả trong và ngoài khuôn viên trường) nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh.

Như vậy nếu Thông tư 24 năm 2011 chủ yếu vận hành trường dự bị ĐH như một cơ sở luyện thi/bồi dưỡng kiến thức chuyển tiếp, thì Thông tư 36 năm 2026 đã nâng tầm các trường này thành các trung tâm giáo dục chuyên biệt toàn diện, vừa bù đắp kiến thức vừa nuôi dưỡng văn hóa dân tộc, vừa rèn luyện kỹ năng sống và chuyển đổi số cho học sinh vùng khó khăn.



