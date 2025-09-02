Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9.2025

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
02/09/2025 13:20 GMT+7

Trong tháng 9, có 2 chính sách giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến 2 cơ sở giáo dục đại học có vị thế quan trọng bậc nhất cả nước và việc dạy học bằng tiếng nước ngoài từ cấp tiểu học đến đại học.

ĐH quốc gia là cơ sở giáo dục ĐH công lập do Bộ GD-ĐT quản lý

Từ 1.9, đại học (ĐH) quốc gia chính thức do Bộ GD-ĐT quản lý, theo Nghị định 201 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH quốc gia được Chính phủ ban hành ngày 11.7, có hiệu lực từ 1.9, thay thế cho Nghị định 186 năm 2013. Chính sách giáo dục mới này ra đời trong bối cảnh đất nước sắp xếp lại tỉnh, thành, các cơ quan, đơn vị hành chính.

Theo đó, Nghị định 201 quy định rõ hơn về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của ĐH Quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ĐH Quốc gia trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9.2025 - Ảnh 1.

Tân sinh viên tham quan khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo chính sách giáo dục mới, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội là 2 đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT. Trước đó 2 đơn vị này chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính Phủ

ẢNH: X.T

Cụ thể, ĐH quốc gia là cơ sở giáo dục ĐH công lập do Bộ GD-ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

ĐH quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

ĐH quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Về nhân sự, ĐH quốc gia thực hiện quy trình về công tác nhân sự để báo cáo Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng, giám đốc, phó giám đốc. Đồng thời được ban hành quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên để thu hút, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Về đào tạo, ĐH Quốc gia được xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo thực hành, chuyên, đặc biệt, năng khiếu, tài năng ở tất cả các trình độ đào tạo nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài khoa học và công nghệ; triển khai các chương trình đào tạo đã được thực hiện trong nước ra nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế phù hợp quy định của pháp luật.

Đặc biệt, ĐH quốc gia là đơn vị dự toán cấp I được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước.

Hiện nay cả nước có 2 hai ĐH quốc gia, trong đó, ĐH Quốc gia Hà Nội (thành lập năm 1993), gồm 13 trường ĐH, trường và khoa thành viên; và ĐH Quốc gia TP.HCM (thành lập năm 1995), gồm 9 trường ĐH, viện và phân hiệu. Tổng quy mô đào tạo của 2 ĐH lên tới hàng trăm ngàn sinh viên.

Giáo viên, giảng viên dạy tiếng nước ngoài cần có năng lực ra sao?

Chính phủ ban hành Nghị định số 222 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.9, thay cho Quyết định số 72 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác và Thông tư số 16 năm 2016 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72.

Theo đó, nghị định này quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, bao gồm nguyên tắc dạy và học bằng tiếng nước ngoài; yêu cầu đối với việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài về chương trình, giáo trình, tài liệu, người dạy, người học, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá, bảo đảm chất lượng, học phí và quản lý học phí...

Chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9.2025 - Ảnh 2.

Việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài từ bậc tiểu học đến ĐH sẽ áp dụng quy định mới

ẢNH: N.L

Nghị định này không điều chỉnh đối với việc dạy và học môn học ngoại ngữ, học phần ngoại ngữ; việc thực hiện liên kết giáo dục; liên kết đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài; dạy chương trình của giáo dục nước ngoài. Đồng thời không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chương trình giảng dạy toàn bộ bằng tiếng nước ngoài trong giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH.

Cụ thể, giáo viên dạy cấp tiểu học, THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp THPT phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục ĐH phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5. Tương tự, các trình độ của giáo dục nghề nghiệp cũng tối thiểu bậc 5.

Nghị định cũng quy định người được đào tạo ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Tin liên quan

Đại học nào có quy mô đào tạo lớn nhất tại Việt Nam?

Đại học nào có quy mô đào tạo lớn nhất tại Việt Nam?

Kể từ tháng 12.1993 khi đại học (ĐH) đầu tiên được thành lập, đến nay Việt Nam có 10 ĐH, trong đó có 2 ĐH quốc gia, 3 ĐH vùng, 2 ĐH ngoài công lập, với quy mô đào tạo các bậc học, các hệ từ vài chục ngàn đến hơn một trăm ngàn người học.

Chính sách giáo dục từ tháng 5: Học sinh nào được cấp 15 kg gạo/tháng?

Chính sách giáo dục mới từ tháng 4: Sinh viên sư phạm và giáo viên cần biết

Khám phá thêm chủ đề

chính sách giáo dục nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực chất lượng cao giáo dục ĐH tiếng nước ngoài Giáo dục phổ thông khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc bằng tốt nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận