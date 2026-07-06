Bão đi qua hoa phát tài núi vẫn rực vàng trên vịnh Hạ Long

Bão số 1 với những cơn gió mạnh và mưa lớn đã đi qua, để lại một vịnh Hạ Long trong trẻo hơn sau những ngày biển động. Mặt nước xanh ngắt phản chiếu những dãy núi đá vôi được gột rửa sạch bụi.

Giữa bức tranh thiên nhiên ấy, hoa phát tài núi vẫn lặng lẽ khoe sắc vàng trên các vách đá cheo leo, như chưa từng bị khuất phục trước mưa bão.

Sau bão số 1 hoa phát tài vẫn nở rực rỡ tô điểm cho Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long ẢNH: P.L.HƯNG

Từng chùm hoa phát tài núi nổi bật giữa màu xanh thẫm của cây rừng bám trên núi đá. Không cần những cánh đồng rộng lớn hay khu vườn được chăm sóc, loài cây đặc hữu này chọn những khe đá dựng đứng để bén rễ, rồi âm thầm nở hoa giữa nắng, gió và hơi mặn của biển.

Sau cơn bão, khi bầu trời trong trở lại, sắc vàng ấy càng trở nên nổi bật. Không phải vì hoa nở muộn hơn, mà bởi thiên nhiên vừa được mưa gió gột rửa, khiến từng vách núi, từng tán lá và cả những chùm hoa phát tài núi như sáng bừng giữa không gian kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Hoa phát tài khoe sắc bên núi đá hùng vĩ trên vịnh Hạ Long ẢNH: P.L.HƯNG

Đứng trên tàu tham quan vịnh Hạ Long, chị Nguyễn Thu Trang (du khách Hà Nội) không giấu được sự thích thú khi liên tục hướng máy ảnh về những sườn núi phủ hoa.

"Tôi cứ nghĩ sau bão cây cối sẽ xơ xác, nhưng Hạ Long lại mang một vẻ đẹp rất khác. Núi đá xanh hơn, không khí rất trong và những chùm hoa phát tài núi vẫn vàng rực. Cảm giác như thiên nhiên đang kể một câu chuyện về sức sống", chị Trang chia sẻ.

Còn anh Trần Đức Huy, du khách đến từ Đà Nẵng, cho biết chính những loài cây mọc trên vách đá mới khiến anh ấn tượng nhất trong chuyến đi.

Tại một số tuyến phố hoa phát tài nở rộ trên núi đá khiến ai cũng thích thú ngỡ ngàng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Nhìn những chùm hoa bám trên đá sau một cơn bão lớn mới thấy sức sống của thiên nhiên thật kỳ diệu. Đó là hình ảnh mà tôi sẽ nhớ mãi khi nhắc đến Hạ Long", anh Huy nói.

Không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan, hoa phát tài núi còn là một phần của hệ sinh thái núi đá vôi đặc hữu trên vịnh Hạ Long. Bộ rễ bám sâu vào các khe đá giúp cây thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chống chọi với nắng nóng, gió biển và cả những trận mưa bão lớn.

Núi đá trên vịnh Hạ Long đẹp như bức tranh nhờ những chùm hoa phát tài nở rộ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trong đời sống cư dân vùng vịnh, cây phát tài núi còn gắn với nhiều giá trị văn hóa. Từ lâu, loài cây này được xem là biểu tượng của sức sống, sự bền bỉ và may mắn. Nhiều người tin rằng cây nở hoa là dấu hiệu của những điều tốt đẹp, tài lộc và bình an.

Sau bão số 1, khi cuộc sống dần trở lại bình thường, những chùm hoa phát tài núi vẫn bền bỉ khoe sắc trên các vách đá của vịnh Hạ Long. Sự hiện diện ấy không chỉ làm đẹp thêm cho di sản thiên nhiên thế giới mà còn gợi nhắc về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.

Sau bão số 1 vịnh Hạ Long yên bình trở lại, hoa phát tài vẫn nở rực rỡ ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo nhiều người dân địa phương vào tháng 6, tháng 7 hàng năm hoa phát tài nở rộ trên núi đá ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Người dân địa phương cũng cho rằng loài hoa này đem lại sự may mắn đúng như tên gọi ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ai cũng ngỡ ngàng khi biết thêm sự kỳ diệu của tạo hóa ban tặng cho Hạ Long khi liên tục có các loài hoa sinh trưởng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU