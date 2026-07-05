Xác minh thông tin 3 ngư dân mất liên lạc sau bão số 1 ở Móng Cái

Bão số 1 gây thiệt hại nặng về nuôi trồng thủy sản, hạ tầng và tàu thuyền tại Móng Cái. Đặc biệt, người dân vừa báo tới chính quyền về việc 3 ngư dân mất liên lạc khi bão đi qua.

Theo phản ánh của người dân, hiện còn 3 ngư dân mất liên lạc sau khi bão số 1 đi qua khu vực biển Móng Cái.

Bão số 1 gây thiệt hại lớn tại khu vực biên giới Móng Cái ẢNH: N.T

Trước thông tin này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường sau khi đi kiểm tra tại hiện trường đã yêu cầu lực lượng quân sự, biên phòng và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh; phối hợp chính quyền địa phương kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, thuyền viên, làm rõ các trường hợp chưa liên lạc được. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.



Nhiều công trình, tài sản bị hư hỏng nặng sau bão số 1 ẢNH: N.T

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo căn cứ diễn biến thời tiết để huy động tàu, xuồng cùng các phương tiện phù hợp tổ chức tìm kiếm trên các vùng biển, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Gần 1.000 cây xanh bị gãy đổ ẢNH: N.T

Theo UBND P.Móng Cái 1 - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 1 tại Quảng Ninh, thống kê ban đầu cho thấy, trên địa bàn có khoảng 600 ha nuôi trồng thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm đầm nuôi tôm chuẩn bị thu hoạch.

Địa phương này cũng ghi nhận khoảng 10 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng, gần 800 cây xanh gãy đổ, khoảng 20 mái tôn nhà dân bị tốc, trụ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc đổ sập. Trên biển, 8 tàu bị đứt neo, trôi dạt hoặc va vào bờ kè, đã được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho 12 thuyền viên.

Tuyến kè sát bờ biển Trà Cổ đang bị uy hiếp ẢNH: N.T

Mưa lớn kết hợp triều cường còn khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 (P.Móng Cái 1) bị cô lập hoàn toàn.

Ngay trong đêm 4.7, chính quyền địa phương đã huy động công an, quân đội cùng lực lượng tại chỗ tiếp cận, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận đến chiều 5.7, nhiều đầm nuôi tôm ở khu vực Hải Hòa có nguy cơ thiệt hại kinh tế rất lớn khi nhiều diện tích đã bước vào thời điểm thu hoạch.

Các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới Móng Cái đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 1 ẢNH: N.T

Bão số 1 cũng gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực phía đông tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương đã tổ chức trực canh tại các điểm ngập, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, đồng thời di dời 79 hộ dân với 227 người đến nơi an toàn.

Sau khi bão suy yếu, thời tiết trên biển dần ổn định, từ 16 giờ ngày 5.7, đặc khu Cô Tô đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.