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Giáo dục

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Hủy kết quả 5 thí sinh

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Ngoài con trai của Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực, còn có 4 thí sinh khác bị hủy kết quả thi liên quan đến vụ tiêu cực thi tốt nghiệp tại Quảng Trị.

Liên quan vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Sở GD-ĐT tỉnh này đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh sau khi xác định có vi phạm quy chế thi. 

Đáng chú ý, trong số các thí sinh liên quan có một trường hợp là con của thầy hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã đề nghị phương án xử lý đối với các thí sinh liên quan đến vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa. 

Theo đó, nhóm thí sinh này được phân loại mức độ vi phạm khác nhau, gồm các trường hợp bị đề nghị hủy toàn bộ kết quả, hủy một phần kết quả thi hoặc bị trừ điểm.

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Hủy kết quả 5 thí sinh- Ảnh 1.

Trường THPT Lê Trực

ẢNH: THANH LỘC

Trên cơ sở danh sách do cơ quan điều tra chuyển sang, Hội đồng kỷ luật Sở GD-ĐT Quảng Trị đã thống nhất hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh vi phạm. Ngoài ra, một trường hợp khác hiện đang được Sở GD-ĐT xin ý kiến Bộ GD-ĐT để có hướng xử lý phù hợp.

Trước đó, vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực được phát hiện sau phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quá trình coi thi. Sở GD-ĐT Quảng Trị đã báo cáo UBND tỉnh, thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 2 giáo viên Trường THPT Lê Trực liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra theo quy định.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đối với cán bộ, giáo viên có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, điều tra. 

Khi có kết luận của cơ quan điều tra, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị, Sở GD-ĐT và các cơ quan liên quan sẽ tiến hành xử lý theo quy chế thi và theo quy định của pháp luật.

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