Vụ tiêu cực thi ở Quảng Trị: Đề nghị hủy kết quả thi con hiệu trưởng

Liên quan vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), cơ quan chức năng đã đề nghị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của một thí sinh là con trai hiệu trưởng nhà trường sau khi xác định có hành vi vi phạm quy chế.

Theo kết quả xác minh, thí sinh N.M.K (con trai ông N.M.Đ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực) dự thi tại phòng số 61 ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, đã được giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi hỗ trợ trong quá trình làm một môn thi. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng đề xuất hủy kết quả kỳ thi của thí sinh này. Kỳ thi vừa qua, K. đạt 9,5 điểm môn toán, 8,25 điểm ngữ văn, 7,75 điểm vật lý và 8,5 điểm hóa học.

Trường THPT Lê Trực ẢNH: T.L

Trước đó, cơ quan điều tra đã xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp, các thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có thể áp dụng hình thức hủy kết quả thi.

Vụ việc được phát hiện sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nội dung phản ánh về dấu hiệu bất thường tại phòng thi số 61, trong đó đề cập việc một số cán bộ coi thi gợi ý, hỗ trợ thí sinh làm bài. Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi có kết luận điều tra, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực từng cho biết, do có con dự thi nên ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến kỳ thi theo đúng quy chế. Ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để bảo đảm khách quan và tránh ảnh hưởng đến những người không liên quan.

