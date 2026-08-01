Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Vụ tiêu cực thi ở Quảng Trị: Đề nghị hủy kết quả thi con hiệu trưởng

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) đã có diễn biến mới, trong đó ngành chức năng đã đề nghị hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp của thí sinh là con trai thầy hiệu trưởng.

Liên quan vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), cơ quan chức năng đã đề nghị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của một thí sinh là con trai hiệu trưởng nhà trường sau khi xác định có hành vi vi phạm quy chế.

Theo kết quả xác minh, thí sinh N.M.K (con trai ông N.M.Đ, Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực) dự thi tại phòng số 61 ở điểm thi Trường THPT Lê Trực, đã được giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi hỗ trợ trong quá trình làm một môn thi. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng đề xuất hủy kết quả kỳ thi của thí sinh này. Kỳ thi vừa qua, K. đạt 9,5 điểm môn toán, 8,25 điểm ngữ văn, 7,75 điểm vật lý và 8,5 điểm hóa học.

Vụ tiêu cực thi ở Quảng Trị: Đề nghị hủy kết quả thi con hiệu trưởng- Ảnh 1.

Trường THPT Lê Trực

ẢNH: T.L

Trước đó, cơ quan điều tra đã xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp, các thí sinh sẽ bị xử lý theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có thể áp dụng hình thức hủy kết quả thi.

Vụ việc được phát hiện sau khi trên mạng xã hội xuất hiện nội dung phản ánh về dấu hiệu bất thường tại phòng thi số 61, trong đó đề cập việc một số cán bộ coi thi gợi ý, hỗ trợ thí sinh làm bài. Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 giáo viên Trường THPT Lê Trực để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi có kết luận điều tra, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực từng cho biết, do có con dự thi nên ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến kỳ thi theo đúng quy chế. Ông cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để bảo đảm khách quan và tránh ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Tin liên quan

Quảng Trị lập tổ công tác, phối hợp công an rà soát điểm thi THPT Lê Trực

Quảng Trị lập tổ công tác, phối hợp công an rà soát điểm thi THPT Lê Trực

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực.

Trưởng điểm thi bị tố tiêu cực ở Quảng Trị: 'Chúng tôi làm theo quy chế'

Khám phá thêm chủ đề

tiêu cực Lê Trực Quảng Trị Thi tốt nghiệp thi tốt nghiệp THPT tiêu cực thi cử

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận