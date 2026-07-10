Trưởng điểm thi bị tố tiêu cực ở Quảng Trị: 'Chúng tôi làm theo quy chế'

Trưa nay 10.7, ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã nắm được các thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trường THPT Lê Trực ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Hưng, trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi.

Liên quan đến nội dung phản ánh "một số giám thị hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong phòng thi", ông Hưng khẳng định không có sự việc này xảy ra. "Chúng tôi làm việc theo quy chế nên không phải lo lắng gì cả", ông Hưng nói.

Theo Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực, các nội dung đang được phản ánh trên mạng xã hội chủ yếu liên quan đến buổi thi môn toán.

Nội dung về danh sách 57 cán bộ làm nhiệm vụ được phản ánh trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đối với thông tin về danh sách 57 cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi, gồm thư ký, phó trưởng điểm và giám thị, ông Hưng cho biết đây là danh sách do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị gửi đến để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi và không phải là tài liệu mật.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Sau khi nắm được thông tin, sáng nay 10.7 Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và xác minh các nội dung phản ánh.

Họp khẩn, kiểm tra thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

Sáng nay 10.7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo cơ quan công an, quá trình xác minh sẽ được thực hiện phối hợp với Sở GD-ĐT. Lực lượng chức năng sẽ làm việc với các cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi, một số thí sinh dự thi và những người đăng tải thông tin trên mạng xã hội để làm rõ bản chất vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xác minh và chưa có kết luận chính thức về những nội dung phản ánh.