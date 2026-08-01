Phó chủ tịch huyện cũ tại Quảng Trị lãnh 5 năm tù liên quan đến đất đai

Ngày 31.7, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Quang Thuận, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cũ (tỉnh Quảng Trị), cùng 11 cán bộ cấp dưới liên quan đến tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Hướng Hóa cũ.

Cụ thể, sai phạm về việc tham mưu, xác nhận nguồn gốc đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Quang Thuận bị khởi tố vào tháng 7.2024 ẢNH: B.H

Trong đó, các bị cáo Lê Quang Thuận, Vương Viết Thắng (cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hướng Hóa), Dương Phúc Hiếu, Lê Văn Hùng và Dương Phước Định (cựu chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hướng Hóa), Lê Khánh Vũ (cựu công chức địa chính UBND thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cũ) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo Trương Đình Tùng (cựu Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), Trương Đức Cường (cựu công chức địa chính UBND xã Tân Long), Dương Phúc Cường (cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa), Nguyễn Thị Mỹ Trang (cựu Trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa); Nguyễn Thị Thủy (cựu nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa cũ) bị truy tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Nhật Hoàng (cựu Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa cũ) bị truy tố cả 2 tội danh nói trên.

Tại phiên tòa, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án ông Lê Quan Thuận 5 năm tù về tội danh (và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 9 tỉ đồng).

Các ông Vương Viết Thắng, Dương Phúc Hiếu cùng nhận mức án 5 năm tù; Trần Nhật Hoàng với 2 tội danh nhận mức án 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại lãnh án từ 18 tháng cải tạo không giam giữ cho đến 3 năm tù hưởng án treo.