Khởi tố, bắt tạm giam một phó chủ tịch huyện miền núi Quảng Trị

Ngày 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quang Thuận (50 tuổi, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Phó chủ tịch UBND H.Hướng Hóa) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Lê Quang Thuận.

Bị can Lê Quang Thuận (bên phải) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

THANH LỘC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Lê Quang Thuận đã có hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho Nhà nước gần 7 tỉ đồng, phạm vào tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng.

Cơ quan chức năng khám xét phòng làm việc của ông Thuận THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Vương Viết Thắng (Phó phòng TN-MT H.Hướng Hóa), Dương Phúc Hiếu (chuyên viên Phòng TN-MT H.Hướng Hóa), Trần Nhật Hoàng (cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai H.Hướng Hóa) và Lê Khánh Vũ (công chức địa chính TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) cũng về tội danh nêu trên.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.