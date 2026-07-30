HĐND miễn nhiệm một phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ngày 30.7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố; ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng ẢNH: M.Q

Việc bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố nhằm kiện toàn nhân sự sau khi một số cán bộ nguyên là thành viên UBND thành phố được điều động, phân công giữ các vị trí công tác mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Chí Cường.

Hiện ông Trần Chí Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An.

Trước đó, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 3 cán bộ theo thẩm quyền, gồm: bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành, nguyên Chánh văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Hà Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Công tác kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 4 nhằm bảo đảm cơ cấu, thành phần UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 phù hợp với tình hình phân công, điều động cán bộ, đồng thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.