3/4 thí sinh giành quyền vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026, gồm những ai?

Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 sau cuộc thi quý 3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nam sinh người Hưng Yên giành tấm vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026

Hôm qua 26.7, cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia 2026 để tìm thí sinh tham gia chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã được phát sóng.

Và Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) có chiến thắng thuyết phục trước 3 thí sinh: Nguyễn Lê Nam Sơn (Trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Đức Minh (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội), Huỳnh Lê Ngọc My (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng).

Ở phần thi khởi động, Quang Minh dẫn đầu với 65 điểm nhưng chỉ hơn đối thủ 5 điểm. Đến phần thi vượt chướng ngại vật, Quang Minh bị thí sinh khác dẫn điểm. Tuy nhiên bước ngoặt xuất hiện ở phần thi tăng tốc. Thí sinh người Hưng Yên đã liên tục trả lời nhanh và chính xác nhiều câu hỏi, hai lần giành điểm tối đa để lấy lại vị trí số một với 165 điểm, tạo khoảng cách 25 điểm với người xếp sau.

Ở phần Về đích, Quang Minh chọn gói ba câu hỏi 20 điểm và trả lời đúng hai câu để nâng điểm lên 205. Sau đó, em tiếp tục bấm chuông giành điểm từ phần thi của đối thủ, khép lại trận đấu với 225 điểm, chính thức có tên ở cuộc thi chung kết năm.

Lý Thái Dương chiến thắng ở cuộc thi quý 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bản lĩnh của các nhà leo núi xuất sắc

Trước đó, ở cuộc thi quý 2, Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) là người chiến thắng trước 3 thí sinh xuất sắc khác gồm: Đoàn Trí Anh (Trường THPT Đan Phượng, Hà Nội), Nguyễn Sư Minh Khôi (Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị), Trần Nguyên Đức (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Nam sinh này đã tạo dấu ấn nhờ khả năng đọc tình huống và bấm chuông quyết đoán. Trong suốt hành trình ở cuộc thi quý 2, Thái Dương dù không có phần thi khởi động như ý, nhưng đã biết cách vượt qua khó khăn để giành những điểm số ở các phần thi tiếp theo. Cụ thể, nam sinh người Phú Thọ đã giải mã thành công chướng ngại vật, cũng như tiếp tục duy trì phong độ, liên tục có đáp án đúng để giữ vị trí dẫn đầu sau phần thi tăng tốc.

Đến phần thi về đích, dù chịu áp lực bám đuổi quyết liệt, Thái Dương vẫn bảo toàn lợi thế và khép lại cuộc thi với 200 điểm, và trở thành gương mặt lọt vào trận thi cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Trần Võ Gia Bảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhà leo núi đầu tiên lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa).

Từ cuộc thi tuần, tháng cho đến quý 1, Gia Bảo gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện phong độ ổn định với nền tảng kiến thức đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Bước vào trận chung kết quý 1, nam sinh liên tục dẫn đầu ở các phần thi. Đặc biệt, Gia Bảo liên tiếp trả lời chính xác những câu hỏi quan trọng, tận dụng tốt cơ hội ghi điểm từ phần thi của đối thủ.

Sự chắc chắn trong chiến thuật giúp nam sinh người Khánh Hòa giành 175 điểm, trở thành chủ nhân đầu tiên của tấm vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026. Trong cuộc thi quý 1, Gia Bảo đã giành chiến thắng trước các thí sinh: Nguyễn Đức Anh (Trường THPT Nam Sách, Hải Phòng), Hoàng Anh Minh (Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Huế), Nguyễn Minh Tiến (Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội).

Như vậy, sau 3 cuộc thi quý, 3 cái tên góp mặt ở chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã được xác định gồm: Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Phú Thọ) và Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên). Tấm vé còn lại sẽ thuộc về nhà vô địch quý 4.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 10.2026 để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất nhận vòng nguyệt quế.