Đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia như thế nào?

Trong 25 năm qua, những cái tên như: Phan Mạnh Tân (Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Lương Phương Thảo (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long), Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình), Võ Quang Phú Đức (Trường THPT chuyên Quốc học Huế)… đã trở thành thần tượng và tạo cảm hứng cho nhiều học sinh khi đạt thành tích cao ở Đường lên đỉnh Olympia.

Mới nhất, những chàng trai như: Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế), Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa) cũng tiếp tục tạo niềm đam mê và yêu thích với học sinh trên cả nước, khi lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

4 nhà leo núi tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: ĐAN THANH

Sau khi kết thúc Đường lên đỉnh Olympia 2025 với chức quán quân thuộc về Trần Bùi Bảo Khánh, ban tổ chức chương trình cho biết đã chính thức nhận hồ sơ đăng ký tham dự Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Theo đó, để tham gia chương trình, học sinh THPT cần tải bản đăng ký tham dự tại địa chỉ: https://tinyurl.com/3by4yrjt. Trong đó, cần liệt kê thành tích cá nhân, đặc biệt là những thành tích học tập nổi bật trong 3 năm học gần nhất, cũng như những thành tích nổi bật được khen thưởng trong 3 năm học gần nhất. Đáng chú ý, có yêu cầu của ban tổ chức phải là học sinh duy nhất của trường đăng ký tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026. Trong bản đăng ký phải có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường.

Trong bản đăng ký, học sinh cần cung cấp địa chỉ trang facebook cá nhân, kể về môn học sở trường, chia sẻ một số bí quyết hay kinh nghiệm học tập hiệu quả, thú vị. Không những vậy, học sinh cũng cần sẵn sàng chia sẻ và biểu diễn những tài lẻ, tiết mục sở trường trên sân khấu Đường lên đỉnh Olympia.

Nhiều trường THPT trên cả nước đã tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường để tuyển chọn học sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trong ảnh là các học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai tham gia chương trình cấp trường vào ngày 25.10 ẢNH: QUANG TRƯƠNG

Gửi đăng ký càng sớm càng có cơ hội tham gia

Một điều quan trọng, theo ban tổ chức chương trình, đó là học sinh đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2026, cần viết một bài luận dài tối đa 1.000 chữ. Nội dung bài luận phải thể hiện được các yếu tố như: phẩm chất cá nhân, ước mơ hoài bão, lý do đăng ký tham dự, và sự am hiểu về chương trình.

Cũng theo ban tổ chức chương trình những bản đăng ký được trình bày chỉn chu, rõ ràng, sạch đẹp sẽ là một lợi thế trong quá trình xem xét và lựa chọn thí sinh tham dự chương trình. Đối với các thông tin về học sinh cũng như bài luận là những hình thức tự chia sẻ về bản thân, học sinh nên trình bày đầy đủ các nội dung, thể hiện được trình độ kiến thức, nhiệt huyết muốn tham gia chương trình, và trên hết là sự chân thành, trung thực, thú vị. Tất cả các thông tin, thành tích được trình bày trong bản đăng ký và nội dung bài luận đều là những tiêu chí quan trọng, sẽ được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để quyết định việc tham dự chương trình của học sinh.

Đối với thắc mắc liệu có phải học sinh THPT là được đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2026?, ban tổ chức cho hay chương trình chỉ nhận hồ sơ đăng ký của học sinh THPT học lớp 11 tại năm học 2025-2026, có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại tốt ở tất cả các học kỳ THPT.

Học sinh có thể gửi đăng ký đến hết ngày 31.7.2026 đến địa chỉ: Nhà báo Lưu Minh Vũ, Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phòng Giáo dục – Giải trí, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội. SĐT: 024.3771.2037. Theo ban tổ chức, chương trình chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi về qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh. Và hồ sơ gửi càng sớm sẽ có cơ hội xem xét cao hơn.

Hiện tại, khi Đường lên đỉnh Olympia 2025 kết thúc, nhiều trường trên cả nước đã tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia cấp trường để tuyển chọn học sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.