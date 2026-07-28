Cựu giám đốc Ban quản lý dự án Hải Phòng phá dỡ công trình vượt thẩm quyền

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan hành vi bị cáo buộc lạm quyền trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Cựu giám đốc Ban Quản lý dự án công trình TP.Hải Phòng tại cơ quan điều tra ẢNH: CAHP

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra từ năm 2019, tại khu vực cầu tàu bến thủy nội địa thuộc xã Tân Dương, H.Thủy Nguyên (nay là P.Thủy Nguyên, Hải Phòng), được điều tra từ đơn kiến nghị của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Doanh nghiệp này được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu tại khu vực bãi bồi ngoài đê tả sông Cấm.

Liên tiếp ký văn bản chỉ đạo phá dỡ

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sau khi TP.Hải Phòng có chủ trương dừng thực hiện dự án, tháng 9.2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng và Công ty TNHH Toàn Mỹ đã thống nhất phương án xử lý.

Theo biên bản giữa hai bên, doanh nghiệp chỉ thực hiện tháo dỡ, di chuyển tài sản sau khi Ban Quản lý dự án hoàn tất việc thanh toán giá trị khối lượng san lấp mặt bằng cùng các khoản hỗ trợ liên quan.

Tuy nhiên, từ ngày 11 - 14.9.2019, mặc dù chưa có quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền, chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và chưa có sự đồng thuận của doanh nghiệp, ông Tạ Viết Đông vẫn liên tiếp ký nhiều văn bản chỉ đạo phá dỡ cầu tàu bến thủy nội địa của Công ty TNHH Toàn Mỹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng xác định, với cương vị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, ông Tạ Viết Đông không được giao thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình của doanh nghiệp.

Tuy vậy, ông Đông vẫn ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc phá dỡ, vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cũng cho biết, ông Tạ Viết Đông bị tạm giam để điều tra về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo khoản 4 điều 357 bộ luật Hình sự.