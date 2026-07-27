Bắt Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình dân dụng Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông (62 tuổi, trú P.Hải An, TP.Hải Phòng), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Ông Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng ẢNH: CACC

Ông Tạ Viết Đông từng có nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo các ban quản lý dự án xây dựng của TP.Hải Phòng. Tháng 2.2025, ông được UBND TP.Hải Phòng cho nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Trước đó, giai đoạn 2016 - 2017, ông Đông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị. Đến năm 2019, khi đơn vị này được kiện toàn và đổi tên thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng trực thuộc UBND TP.Hải Phòng, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc.

Năm 2024, sau khi Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng được sắp xếp, kiện toàn thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, ông Tạ Viết Đông tiếp tục được giao giữ chức giám đốc cho đến khi nghỉ hưu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư, tổ chức quản lý và triển khai nhiều dự án xây dựng công trình dân dụng quy mô lớn trên địa bàn TP.Hải Phòng.



