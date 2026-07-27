Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình dân dụng Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tạ Viết Đông (62 tuổi, trú P.Hải An, TP.Hải Phòng), nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Bắt Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình dân dụng Hải Phòng- Ảnh 1.

Ông Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng

ẢNH: CACC

Ông Tạ Viết Đông từng có nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo các ban quản lý dự án xây dựng của TP.Hải Phòng. Tháng 2.2025, ông được UBND TP.Hải Phòng cho nghỉ hưu sau thời gian công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Trước đó, giai đoạn 2016 - 2017, ông Đông giữ chức Giám đốc Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị. Đến năm 2019, khi đơn vị này được kiện toàn và đổi tên thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng trực thuộc UBND TP.Hải Phòng, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc.

Năm 2024, sau khi Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng được sắp xếp, kiện toàn thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, ông Tạ Viết Đông tiếp tục được giao giữ chức giám đốc cho đến khi nghỉ hưu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị được giao đại diện chủ đầu tư, tổ chức quản lý và triển khai nhiều dự án xây dựng công trình dân dụng quy mô lớn trên địa bàn TP.Hải Phòng.


Tin liên quan

Vụ cựu trưởng thôn bị 5 năm tù: Luật sư nói 'không có quyền thì sao lạm quyền'

Vụ cựu trưởng thôn bị 5 năm tù: Luật sư nói 'không có quyền thì sao lạm quyền'

Luật sư cho rằng trưởng thôn là chức danh không có thẩm quyền giao đất, cũng không phải là người thi hành công vụ, nên không thể lạm quyền như bản án sơ thẩm tuyên phạt.

Khám phá thêm chủ đề

Giám đốc Ban Quản lý dự án Hải Phòng UBND TP. Hải phòng Ban Quản lý dự án đầu tư TP. Hải Phòng Công an TP. Hải Phòng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận