Đà Nẵng: Khởi tố phó giám đốc tham ô tiền công ty

Ngày 1.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Phước (45 tuổi, ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Trần Văn Phước ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Phước được Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại sản xuất T.P.V.S.G tại Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc chi nhánh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phước được giao trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch với khách hàng, bán hàng, giao hàng, thu tiền và có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thu được về công ty theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định Phước đã trực tiếp thu hơn 377 triệu đồng tiền thanh toán của khách hàng nhưng không nộp về công ty mà tự ý giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc sử dụng số tiền này không được công ty cho phép. Phước cũng không báo cáo, xin ý kiến theo quy định. Đến nay, số tiền trên vẫn chưa được hoàn trả.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của những người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định số tiền hơn 377 triệu đồng là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty và được giao cho Trần Văn Phước trực tiếp quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Văn Phước phát sinh trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tài sản do mình quản lý, không phải là quan hệ vay, mượn hoặc giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, việc bị can sử dụng số tiền trên để đầu tư, kinh doanh và thua lỗ không làm thay đổi bản chất của hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Văn Phước có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản.