Công an tỉnh Vĩnh Long bắt thủ kho tham ô tài sản công ty

Ngày 10.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Kỳ (22 tuổi, ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Lê Quốc Kỳ nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10.2025, Lê Quốc Kỳ được một công ty ký hợp đồng lao động và phân công làm thủ kho của công ty tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình làm việc, Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản của công ty, gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ thủ kho tham ô tài sản nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.