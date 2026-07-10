Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Vĩnh Long bắt thủ kho tham ô tài sản công ty

Nam Long
Nam Long
Lợi dụng quyền hạn được giao, thủ kho của một công ty ở Vĩnh Long tham ô tài sản gần 500 triệu đồng .

Ngày 10.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Kỳ (22 tuổi, ở thôn Hội Cư, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long bắt thủ kho tham ô tài sản công ty- Ảnh 1.

Bị can Lê Quốc Kỳ nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10.2025, Lê Quốc Kỳ được một công ty ký hợp đồng lao động và phân công làm thủ kho của công ty tại xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình làm việc, Kỳ đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản của công ty, gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ thủ kho tham ô tài sản nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Đồng Nai: Khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản 67 tỉ đồng

Đồng Nai: Khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản 67 tỉ đồng

Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm xảy ra tại một công ty trong khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

Khám phá thêm chủ đề

Tham Ô Tài Sản chiếm đoạt thủ kho Vĩnh Long Công an tỉnh Vĩnh Long

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận