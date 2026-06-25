Tham ô tài sản, cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An bị phạt 15 năm tù

Ngày 25.6, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm đối Huỳnh Văn Giàu (56 tuổi, ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An) 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 1.2023 đến tháng 7.2024, với vai trò Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An, được giao quản lý trực tiếp hoạt động kinh doanh và tài chính của đơn vị, Huỳnh Văn Giàu đã lợi dụng chức vụ lập khống 16 hồ sơ tạm ứng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như: chi phí khai thác khách hàng, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm học sinh - giáo viên, chi quà tết cho khách hàng, chi phí công tác hoặc triển khai các dự án bảo hiểm.

Bị cáo Huỳnh Văn Giàu, cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An, tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: BẮC BÌNH

Trong số này, Giàu trực tiếp đứng tên 11 hồ sơ và nhờ 2 nhân viên cấp dưới đứng tên 5 hồ sơ còn lại.

Cơ quan tố tụng xác định, dòng tiền sau khi giải ngân không phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty. Giàu đã chuyển số tiền này vào tài khoản cá nhân, sau đó chuyển tiếp cho người quen rút tiền mặt hoặc dùng để thanh toán các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền Giàu chiếm đoạt qua các hồ sơ khống là 2,1 tỉ đồng.

Toàn bộ sai phạm của Giàu chỉ bị lộ khi Tổng công ty cổ phần Bảo Minh tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động tài chính và kinh doanh tại chi nhánh Long An vào các ngày 22 và 23.7.2024. Ngay sau đó, tổng công ty đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, kết quả giám định chữ ký của cơ quan chuyên môn xác định chính Huỳnh Văn Giàu là người trực tiếp ký trên các giấy đề nghị tạm ứng và ủy nhiệm chi liên quan.

Ngoài mức án 15 năm tù về tội tham ô tài sản, TAND tỉnh Tây Ninh buộc Giàu và những người liên quan phải hoàn trả cho Công ty Bảo Minh Long An số tiền còn lại trên 1,8 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Giàu chịu trách nhiệm bồi hoàn hơn 1,547 tỉ đồng.