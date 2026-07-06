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Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản 67 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm xảy ra tại một công ty trong khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

Ngày 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

7 bị can bị khởi tố cùng làm việc tại Công ty TNHH L.B (khu công nghiệp Becamex Bình Phước, phường Chơn Thành), gồm: Nguyễn Hoàng Phong (32 tuổi, tổ trưởng bộ phận kho); Vũ Văn Toán (33 tuổi, nhân viên quản lý vật liệu), Ngô Thị Thanh Tuyền, (23 tuổi, nhân viên vật liệu), Nguyễn Văn Hậu (37 tuổi, tổ trưởng nhận nguyên liệu), Lê Văn Đông (43 tuổi, tổ trưởng xe nâng), Cao Văn Nam (31 tuổi, quản lý kho) và Trần Kim Thái (29 tuổi, tổ trưởng xe nâng).

Đồng Nai: Khởi tố 7 bị can liên quan vụ tham ô tài sản- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong (thứ 3 từ trái qua)

ẢNH: CACC

Theo cơ quan điều tra, các bị can trên được giao phụ trách kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của Công ty L.B, đã lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong và Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Các bị can Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hóa số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt ban giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác cơ quan công an đã phát hiện từ tháng 6.2025 đến tháng 11.2025, Công ty L.B đã bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỉ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

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