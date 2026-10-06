Thành ủy TP.HCM điều động 4 cán bộ về Ban Nghiên cứu phát triển

Chiều 6.10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động 4 cán bộ về Văn phòng Thành ủy để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Bốn cán bộ được điều động gồm: ông Hồ Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM; bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Phùng Kiên Giang, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cán bộ ẢNH: DIỆU MI

Theo quyết định, 4 cán bộ được bảo lưu chế độ, chính sách theo chức vụ được hưởng trước khi điều động, phân công về Ban Nghiên cứu phát triển thành phố. Việc thực hiện chế độ, chính sách do Văn phòng Thành ủy thực hiện theo quy định hiện hành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết các cán bộ được điều động dịp này là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung cho các tiểu ban của Ban Nghiên cứu phát triển thành phố, để ban tiếp tục triển khai các đề án, chương trình, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Bà Tuyết mong các cán bộ vừa nhận quyết định sớm tiếp nhận công việc tại đơn vị mới, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường trực Thành ủy sẽ giao Văn phòng Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy phân công cán bộ về các tiểu ban phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở trường công tác.

Bà Tuyết cho biết thành phố còn rất nhiều nhiệm vụ ngổn ngang, cần được tiếp tục triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ Trung ương giao. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ là yêu cầu tổng thể chung của thành phố.

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết thông tin thêm, theo kế hoạch, Thường trực Thành ủy dự kiến tiếp tục tăng cường điều động 30 cán bộ cấp trưởng, phó phòng của các sở, ngành thành phố về Ban Nghiên cứu phát triển trong các đợt tiếp theo.

