Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM nhận thêm 6 lãnh đạo cấp sở

Sáng 15.7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị và trao quyết định.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp nhận 6 nhân sự về Văn phòng Thành ủy TP.HCM để phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Các nhân sự gồm ông Trần Thanh Bình, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; ông Nguyễn Đức Chung, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; ông Lê Quốc Cường, Phó trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM; ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM; ông Hồ Kỳ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Sài Gòn và ông Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao quyết định 6 nhân sự về Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết đây là đợt thứ 2 tiếp nhận các nhân sự về Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM gồm có 5 tiểu ban nghiên cứu về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, do 5 phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng 5 tiểu ban.

Hiện Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã giao các phó bí thư Thành ủy TP.HCM làm việc với các tiểu ban để xây dựng chương trình công tác năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Phong đánh giá các cán bộ được điều động về Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM có quá trình công tác dài, nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực khác nhau, từng tham mưu chính sách cho Thành ủy, UBND TP.HCM. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM mong các nhân sự sớm tiếp cận công việc, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoạt động từ ngày 1.7, trụ sở số 228 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Trưởng ban là ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Cơ quan này có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy TP.HCM xây dựng chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm của thành phố.

Bên cạnh đó, ban cũng tham gia đánh giá, phản biện các chính sách khi được giao nhiệm vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ; tổ chức hội thảo khoa học làm cơ sở xây dựng các đề án, dự án có tính khả thi trong thực tiễn…