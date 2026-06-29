TP.HCM luân chuyển nhiều chủ tịch UBND phường, xã

Sáng 29.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi trao quyết định cán bộ, trong đó nhiều Chủ tịch UBND phường, xã được điều động đến nơi công tác mới.

Điều động 4 chủ tịch UBND phường, xã đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ.

Cụ thể, các nhân sự này gồm: bà Nguyễn Thùy Trinh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội; bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh; ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch UBND phường Long Hương và ông Huỳnh Phi Khánh, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định điều động phó giám đốc sở về công tác tại UBND phường ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo một số sở, ngành cũng được luân chuyển về cơ sở để giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND phường.

Cụ thể, ông Bồ Kỹ Thuật, Phó giám đốc Sở Xây dựng đến nhận công tác tại UBND phường Cầu Ông Lãnh; ông Trương Tiến Triển, Phó trưởng ban Quản lý Phát triển đô thị TP.HCM đến phường Phú Thạnh; ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng đến phường Vĩnh Hội; ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đến phường Long Hương.

Đối với nhân sự chủ chốt tại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, UBND TP.HCM cũng điều động một số doanh nghiệp. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Tổng công ty văn hóa Sài Gòn TNHH MTV; ông Võ Thành Giàu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động đến Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV để thực hiện công tác cán bộ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi trao quyết định cán bộ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Lê Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà TP.HCM; ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn TNHH MTV.

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức thành viên chuyên trách HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh công tác cán bộ là việc làm thường xuyên và liên tục. Ông Được chia sẻ cán bộ trải qua nhiều môi trường công tác, nhiều lĩnh vực công việc thì có nhiều kinh nghiệm và bài học.

"Tôi tin rằng nhiệm vụ của các đồng chí rất vinh quang, góp phần xây dựng thành phố phát triển vượt bậc, trở thành nơi đáng sống bậc nhất, tăng trưởng 2 con số", Chủ tịch Nguyễn Văn Được bày tỏ, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp nhận cần tạo điều kiện tốt nhất có thể để thực hiện tốt nhất công việc, nhanh chóng bắt tay vào bộ máy mới.