Ông Lâm Đình Thắng làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM

Sáng 29.6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ là lãnh đạo nhiều sở ngành, ban quản lý, doanh nghiệp nhà nước, UBND phường, xã. Đây là đợt điều động cán bộ quy mô lớn của UBND TP.HCM với 36 nhân sự nhận quyết định.

Theo đó, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Lâm Đình Thắng giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thay cho ông Nguyễn Văn Đồng được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, UBND TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Ông Lâm Đình Thắng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định điều động nhiều nhân sự đến Văn phòng Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ gồm: ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty du lịch Sài Gòn; bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Quốc Đăng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ; ông Tạ Minh Phong, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Lâm Đình Thắng (thứ 2 từ phải qua) nhận quyết định giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.HCM điều động một số đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ gồm: ông Nguyễn Kế Toại, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Đặng Thị Tuyết Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Dương Đức Trọng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Mai Bá Trước, Phó giám đốc Sở Tài chính và ông Bùi Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 5 từ trái qua) trao quyết định nhân sự ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP.HCM.

Cụ thể, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Vân, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến nhận công tác tại Sở Y tế để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Tiếp nhận và bổ nhiệm Ngô Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM giữ chức Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quang Nhật, Phó giám đốc Sở Công Thương giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ông Lê Thanh Minh, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM được điều động đến nhận công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM.