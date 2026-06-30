TP.HCM điều động 12 bí thư, phó bí thư phường, xã

Sáng 30.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM điều động nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành về công tác tại Đảng ủy phường, xã và giữ vị trí bí thư, phó bí thư phường, xã.

Cụ thể, bà Lê Thị Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha. Ông Đoàn Văn Đồng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng. Ông Mai Bá Trước, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định đến các nhân sự về công tác tại phường, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Bí thư Đảng ủy Tân An Hội. Ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Long Hương.

Ông Dương Đức Trọng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long. Ông Nguyễn Kế Toại, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm.

Ông Bồ Kỹ Thuật, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh. Ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội. Ông Thuật và ông Nam cũng được giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới. Ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đề nghị các nhân sự tiếp cận nhanh công việc của phường, xã ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết các xã, phường hiện nay không giống cấp huyện hay cấp xã lúc trước, lãnh đạo không có nhân sự tham mưu. Bên cạnh đó, cấp ủy lãnh đạo toàn diện với rất nhiều nhiệm vụ, thống kê hơn 1.000 nhiệm vụ nhưng thực tế ở một số nơi chưa đạt yêu cầu. Do đó, Thành ủy TP.HCM điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ cho cơ sở.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các nhân sự nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp nhận công việc mới, nắm bắt quy định, quy chế, làm quen cán bộ trong đơn vị để điều hành ngay. Song song đó, HĐND các phường, xã tổ chức kỳ họp, kiện toàn nhân sự chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND.

Riêng các nhân sự được giới thiệu làm chủ tịch UBND phường, bà Tuyết lưu ý cần quan tâm đến công tác giải ngân đầu tư công, các dự án trọng điểm trên địa bàn, triển khai ngay các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM để đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường, xã xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, không để xảy ra sự thiếu nhịp nhàng giữa người cũ, người mới trong điều hành, ảnh hưởng đến kết quả của địa phương.