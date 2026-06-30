50 năm thành phố mang tên Bác: Tạo dựng thêm điểm tựa an cư, mưu sinh

Triển khai nhiều công trình chào mừng 50 năm TP.HCM

Cuối tháng 6, nhiều xã, phường, đặc khu tại TP.HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động, công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Các hoạt động được Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và các tổ chức thành viên triển khai theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian xanh, hỗ trợ sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, gắn bảng công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết cho ông Trịnh Ngưu ẢNH: THÚY LIỄU

Tại P.Chợ Quán, ngày hội "Chợ Quán nghĩa tình - Vì cộng đồng" năm 2026 ghi dấu bằng nhiều công trình chăm lo đời sống người dân. Trước chương trình chính, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cùng lãnh đạo địa phương đã trao công trình sửa chữa nhà đại đoàn kết (ĐĐK) cho gia đình ông Trịnh Ngưu; thăm hỏi, động viên gia đình ông Diệp Bắc Minh, hộ được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh.

Trong khuôn khổ ngày hội, P.Chợ Quán công bố nhiều công trình, phần việc đăng ký thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Các hội quán đồng bào Hoa, cơ sở tôn giáo và cơ quan Ủy ban MTTQ VN phường đăng ký thực hiện các hoạt động với tổng kinh phí 350 triệu đồng, gồm trao bảo trợ thường xuyên hằng tháng cho 115 hộ khó khăn, sửa chữa 2 căn nhà ĐĐK, nâng cấp 1 nhà vệ sinh, trao 4 phương tiện sinh kế và thực hiện 3 công trình "Muôn sắc hoa".

Các tổ chức, đoàn thể của phường cũng đăng ký nhiều phần việc cụ thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện công trình "Muôn sắc hoa", hỗ trợ dụng cụ học tập, máy vi tính, sách giáo khoa, góc học tập cho trẻ em và nấu 300 suất ăn tặng người cao tuổi neo đơn, hội viên phụ nữ khó khăn. Hội Cựu chiến binh phường đăng ký công trình "Muôn sắc hoa" tại 5 khu phố. Đoàn phường phụ trách Trạm dịch vụ công trực tuyến 24/7, xây dựng 2 điểm xanh thanh niên và thực hiện công trình số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công đoàn phường đăng ký tổng kinh phí 150 triệu đồng xây dựng 6 công trình "Muôn sắc hoa", sửa chữa 1 nhà ĐĐK, nâng cấp, sửa chữa 1 nhà vệ sinh cho người dân khó khăn và tổ chức ngày hội "Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động". Chi đoàn cơ sở Công ty điện lực Chợ Lớn thực hiện công trình sửa chữa đường điện cho 4 hộ khó khăn; Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 1 học sinh khó khăn đến năm 18 tuổi, trị giá 27 triệu đồng.

Người dân P.Chợ Lớn được khám bệnh tại nhà ẢNH: THÚY LIỄU

Những phần việc chạm đến đời sống người dân

Những công trình, phần việc nói trên không chỉ hiện diện bằng bảng tên, con số hay kinh phí vận động, mà còn bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống từng người dân.

Ông Trịnh Ngưu, người dân P.Chợ Quán, không giấu được xúc động trong ngày nhận căn nhà ĐĐK vừa được hỗ trợ sửa chữa. Theo ông, trước đây căn nhà xuống cấp nặng, mỗi khi mưa gió ông luôn thấp thỏm vì lo nhà hư hỏng, sập đổ. "Lúc trước tôi sợ lắm, vì nhà xuống cấp, mối ăn hết. Nay được sửa chữa lại chắc chắn, sạch sẽ, sáng sủa hơn, tôi thấy mừng và yên tâm nhiều lắm", ông Ngưu chia sẻ.

Ở tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, ông Ngưu cho biết sự hỗ trợ này giúp ông bớt đi một nỗi lo lớn trong cuộc sống. "Món quà này lớn lắm. Tôi cảm ơn lãnh đạo phường, Mặt trận và các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ để tôi có được căn nhà ổn định hơn", ông nói.

Cũng tại P.Chợ Quán, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (53 tuổi, ngụ đường Trần Phú) được hỗ trợ một xe bánh mì để có thêm điều kiện mưu sinh. Trước đây bà từng đi làm, nhưng phải nghỉ việc cách đây 5 - 6 năm để chăm sóc cha mẹ già yếu.

"Trước đây tôi chỉ kê cái bàn nhỏ bán tạm, mưa gió rất bất tiện. Nay có chiếc xe bán bánh mì thì sạch sẽ, gọn gàng, dễ di chuyển hơn. Tôi chỉ mong buôn bán gần nhà để vừa chăm mẹ, vừa có thêm chút thu nhập lo thuốc men, sữa cho mẹ", bà Thủy nói. Với bà, sự hỗ trợ này không chỉ là phương tiện sinh kế mà còn là nguồn động viên lớn trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tại P.Chợ Lớn, hoạt động chăm lo cộng đồng được mở rộng sang lĩnh vực y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trạm y tế P.Chợ Lớn, cho biết trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, Trạm y tế phường phối hợp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức đội hình chăm sóc sức khỏe lưu động tại nhà. Các đội hình này đến từng khu phố, ưu tiên những trường hợp đi lại khó khăn, kết hợp các kỹ thuật hỗ trợ như X-quang tại nhà, siêu âm, điện tim.

Xã Bình Lợi trồng cây, xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” ẢNH: THÚY LIỄU

Theo bác sĩ Hùng, mục tiêu của phường là bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm; trong đó những người đi lại khó khăn được thăm khám tại nhà. Song song đó, Trạm y tế phối hợp Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức khám sức khỏe cho 500 người dân trên địa bàn phường.

Ở xã Bình Lợi, hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân, tăng ni sinh và người dân cùng ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cỏ dại, thu gom rác và trồng 300 cây hoa hoàng yến dọc tuyến Kênh 4, trước cổng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Tuyến đường sau khi hoàn thành được xây dựng theo mô hình "Tuyến đường hoa kiểu mẫu", góp phần tạo thêm không gian xanh, sạch, đẹp cho địa phương.

Dịp này, ban tổ chức trao 50 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, hỗ trợ hội viên nông dân mắc bệnh nan y. Ban quản trị chùa Thanh Tâm cũng hỗ trợ 80 triệu đồng sửa chữa một căn nhà ĐĐK cho hộ bà Lê Thị Đặng tại xã Bình Lợi. Cùng với đó, mô hình "Nông dân số - Vườn nhà online" ra mắt nhằm giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ số, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên môi trường trực tuyến.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi lời thăm hỏi gia đình ông Diệp Bắc Minh ẢNH: THÚY LIỄU

Niềm hạnh phúc của người dân là động lực

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là trao tặng, sửa chữa nhà ĐĐK cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

"Khi tham dự các hoạt động này, nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân khi nhận được sự hỗ trợ sửa chữa và bàn giao nhà ĐĐK, chúng tôi thấy rằng đây là nguồn động lực rất lớn để trong thời gian tới MTTQ thành phố tiếp tục huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực xã hội chăm lo thiết thực cho người dân, nhất là trong việc xây dựng và sửa chữa những ngôi nhà ĐĐK, để người dân thành phố được sống trong những ngôi nhà an toàn và hạnh phúc hơn", bà Hạnh chia sẻ.

Bà Hạnh nhấn mạnh với truyền thống nghĩa tình của thành phố, các hoạt động chăm lo cho người dân không chỉ là phong trào trong các dịp lễ, tết, mà đã trở thành mạch nguồn, trở thành sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc chung sức, đồng lòng đóng góp cho quá trình xây dựng TP.HCM trở thành một thành phố nghĩa tình.