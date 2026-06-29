Nỗ lực chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho cộng đồng

Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cấp năng lực tuyến y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ẢNH: THƯ TRẦN

Được phát động từ 2012, phong trào vệ sinh yêu nước có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, rửa tay với xà phòng và chủ động phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS-BS Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ: "Những bài học về y tế từ hàng chục năm trước, điển hình là việc vệ sinh yêu nước, đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Nghị quyết 72 cũng đang chuyển định hướng ngành y từ khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Vì vậy, vệ sinh là yêu nước, vệ sinh giúp con người khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật hơn và cũng đẩy mạnh công tác dự phòng của chúng ta hơn".

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Unilever Việt Nam khẳng định giá trị của mô hình hợp tác đa bên giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp: Khi nguồn lực xã hội được kết nối hiệu quả, những tác động tích cực sẽ ngày càng mạnh mẽ và bền vững hơn

ẢNH: THƯ TRẦN

Chuỗi hoạt động tại Cần Thơ đã mang lại những tác động thiết thực đối với cộng đồng địa phương gồm tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.200 người dân tại hai xã Thạnh Xuân và Mỹ Tú, TP.Cần Thơ; trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại địa phương với tổng giá trị 20 triệu đồng; tặng các sản phẩm vệ sinh cá nhân cho người dân trên địa bàn TP.Cần Thơ với tổng giá trị là 200 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình đã hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho Trạm Y tế Thạnh Xuân và Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tú, với tổng giá trị 300 triệu đồng, với sự chung tay của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy.



Chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nông thôn ẢNH: THƯ TRẦN

Về dài hạn, chương trình sẽ từng bước nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và chủ động phòng bệnh. Song song đó, việc cải thiện cơ sở vật chất tại các trạm y tế địa phương cũng góp phần tăng cường năng lực của tuyến y tế cơ sở, tạo nền tảng bền vững cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong tương lai.



