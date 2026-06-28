Phân bón Cà Mau vượt xa kế hoạch kinh doanh 6 tháng

PVCFC hoàn thành hơn 59% kế hoạch sản xuất - kinh doanh cả năm sau 6 tháng ẢNH: PVCFC

Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tổng công ty, các nhà phân phối tiêu biểu trên toàn quốc và Campuchia cùng các đối tác chiến lược. Đây cũng là hội nghị toàn hệ thống đầu tiên dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Tùng trên cương vị Tổng giám đốc PVCFC kể từ khi được ĐHCĐ tín nhiệm giao nhiệm vụ vào tháng 4.2026.



Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, PVCFC ghi nhận doanh thu sản phẩm phân bón đạt hơn 11.800 tỉ đồng, tổng sản lượng tiêu thụ đạt hơn 900.000 tấn, hoàn thành hơn 59% kế hoạch năm. Nhiều chỉ tiêu trọng yếu tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả của chiến lược điều hành linh hoạt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc PVCFC khẳng định doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh. Theo đó, PVCFC sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh của các dòng sản phẩm chủ lực và mở rộng hiện diện tại các thị trường tiềm năng trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ thị trường, xúc tiến thương mại và chăm sóc khách hàng. Quan trọng hơn, PVCFC sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và chia sẻ với hệ thống đại lý để cùng vượt qua những thách thức phía trước.

Trong 6 tháng cuối năm, PVCFC sẽ triển khai các chính sách kinh doanh linh hoạt theo từng khu vực, từng nhóm khách hàng và diễn biến thực tế của thị trường ẢNH: PVCFC

Để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, PVCFC xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, tập trung vào củng cố thị trường, bảo đảm nguồn cung và nâng cao năng lực vận hành. Cụ thể, doanh nghiệp tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống phân phối, đối tác và khách hàng trên toàn quốc, xem đây là nền tảng quan trọng để duy trì tăng trưởng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Trên cơ sở đó, PVCFC triển khai các chính sách kinh doanh linh hoạt theo từng khu vực, từng nhóm khách hàng và diễn biến thực tế của thị trường; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động marketing, xúc tiến bán hàng và hỗ trợ thương mại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho hệ thống phân phối cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Song song đó, PVCFC chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng phù hợp cho từng nhóm sản phẩm, bảo đảm nguồn hàng ổn định cho cả thị trường trong nước và quốc tế. Sản phẩm Đạm Cà Mau tiếp tục ưu tiên thị trường nội địa và Campuchia; các sản phẩm Kali, DAP được tăng cường nhập khẩu từ các đối tác chiến lược; trong khi hệ thống ba nhà máy NPK được vận hành linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng vùng canh tác.

Về dài hạn, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế, nâng cao năng lực thương mại và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu. Đồng thời, PVCFC tập trung tối ưu hệ thống logistics, kho bãi và chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tiết giảm chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

Bên cạnh những nỗ lực nội tại, PVCFC cũng kỳ vọng các chính sách mới của Nhà nước theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, kéo dài thời hạn lưu hành sản phẩm và giảm các yêu cầu khảo nghiệm đối với một số nhóm phân bón sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như toàn ngành phân bón trong thời gian tới.