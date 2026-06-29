Gần 200 ảnh, tư liệu tái hiện hành trình hơn 300 năm Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM

Sáng 29.6 tại Công viên Chi Lăng (P.Sài Gòn, TP.HCM), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Sài Gòn - Gia Định – TP.HCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình.

Triển lãm là hoạt động ý nghĩa, hướng đến kỷ niệm ngày TP.HCM - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

Biểu diễn văn nghệ mừng sự kiện đặc biệt Ảnh: Quốc Thanh

Dự lễ khai mạc có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM...

Càng tự hào về một Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM giàu truyền thống, năng động, sáng tạo

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh nửa thế kỷ qua, niềm vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn động viên to lớn, đồng thời là trách nhiệm để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước và xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ Ảnh: Quốc Thanh

Các đại biểu và khách mời cắt băng khai mạc triển lãm Ảnh: Quốc Thanh

Gần 200 hình ảnh, tư liệu tại triển lãm đưa người xem ngược dòng lịch sử hơn 300 năm mở đất, giữ đất và 50 năm xây dựng, phát triển TP.HCM dưới tên gọi mang tên Bác. Không gian trưng bày tái hiện một Sài Gòn - Gia Định trung dũng, kiên cường qua các phong trào đấu tranh của Trương Định, Phan Công Hớn, Nam kỳ khởi nghĩa, Nam bộ kháng chiến và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng khắc họa những dấu ấn giàu tính nhân văn của thành phố sau ngày đất nước thống nhất, từ căn nhà tình nghĩa đầu tiên của cả nước được xây dựng tại Củ Chi năm 1982, Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 đến các chiến dịch Mùa hè xanh, những Chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê đón tết, hay các hoạt động chăm lo người yếu thế.

Đặc biệt, ký ức về đại dịch Covid-19 cũng được tái hiện qua hình ảnh những túi an sinh, bữa cơm nghĩa tình và sự sẻ chia của người dân thành phố, như minh chứng cho tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đã trở thành nét đẹp của TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (thứ 3 từ phải sang, hàng đầu) cùng các đại biểu và khách mời tham quan triển lãm Ảnh: Quốc Thanh

Những hình ảnh lịch sử gợi ký ức một thời chiến đấu Ảnh: Q.TRÂN

Triển lãm còn giới thiệu những thành tựu nổi bật của TP.HCM trên các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế, khoa học - công nghệ, đồng thời tôn vinh những tấm gương, những con người đã và đang âm thầm cống hiến cho sự phát triển của thành phố. Người xem có dịp nhìn lại hình ảnh tuyến Metro số 1, các khu công nghệ cao, trung tâm trí tuệ nhân tạo, cùng những ngôi trường khang trang, nơi nụ cười trẻ thơ phản chiếu diện mạo đổi thay của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Qua gần 200 hình ảnh, tư liệu, triển lãm khắc họa hành trình phát triển của TP.HCM từ truyền thống kiên cường, năng động, sáng tạo đến khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; đồng thời tôn vinh tinh thần "dám nghĩ, dám làm" và vai trò tiên phong của thành phố trong nhiều phong trào, mô hình đổi mới của cả nước.