Phường kiến nghị giữ nhà mồ trong khuôn viên 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau'

Ngày 23.10, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Hồ An Tập (43 tuổi, ở khóm 6, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Trước đó, ngày 21.10. UBND phường Tân Thành có báo cáo và kiến nghị giữ nguyên nhà mồ trên phần đất vi phạm của ông Tập.

Chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản của gia đình ẢNH: G.B

Theo báo cáo, trên phần đất 1.303,22 m2 có một căn nhà gỗ làm bằng cây gỗ địa phương, diện tích khoảng 61,50 m2 và nhà mồ khoảng 130,70 m2. Ông Tập đã tự nguyện tháo dỡ nhà gỗ. Riêng nhà mồ, phường kiến nghị giữ nguyên hiện trạng do mang tính chất đạo đức, tín ngưỡng, đồng thời xem như ông Tập đã khắc phục hậu quả đối với phần diện tích vi phạm 1.303,22 m2.

Ngoài phần đất trên, báo cáo của phường còn nêu diện tích 2.141,70 m2 đất nuôi trồng thủy sản đã được UBND thành phố Cà Mau (cũ) cho phép chuyển sang đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, ông Tập chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Trên phần đất 2.141,70 m2 hiện còn nhà chính khoảng 294,0 m2, nhà gỗ khoảng 61,0 m2 và nhà lục giác làm tiểu cảnh trên ao cá khoảng 28,0 m2. Ông Tập đã tự tháo dỡ nhà làm việc công ty và nhà bảo vệ, diện tích 339,7 m2.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vụ việc cho UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Như Thanh Niên thông tin, đây là vụ xử lý hành chính kéo dài gần 4 năm tại Cà Mau. Tháng 12.2022, tài khoản Facebook "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh livestream quá trình xây dựng công trình được giới thiệu là "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Ngày 21.12.2022, UBND xã Tân Thành (cũ) kiểm tra, phát hiện ông Tập xây dựng công trình trên đất nuôi trồng thủy sản nên lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Từ tháng 12.2022 đến ngày 22.11.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) có hàng loạt văn bản giải quyết vụ vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập. Theo đó, từ việc xử lý buộc tháo dỡ hoàn toàn căn biệt thự, cho chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ căn biệt thự đến chuyển một phần, ông Tập vẫn không đồng ý.

Ngày 20.8.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) ra quyết định cưỡng chế biệt thự của ông Tập nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Tập gửi đơn lên TAND tỉnh Cà Mau khởi kiện các quyết định của UBND thành phố Cà Mau (cũ) nhưng sau đó ông rút đơn kiện.

Ngày 15.5.2025, Đội thuế liên huyện Khu vực II, thuộc Chi cục Thuế khu vực XX thông báo số tiền thuế sử dụng đất mà chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" phải nộp cho hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 2.141,7 m2 đất hơn 8 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp thuế gần 300 triệu đồng. Ông Tập cho rằng, bản thân khó khăn về tài chính nên không nộp số tiền trên.

Do không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" từng rao bán căn biệt thự với giá hơn 50 tỉ đồng.