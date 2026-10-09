Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' tháo dỡ công trình vi phạm sau 4 năm

Ngày 9.10, ông Hồ An Tập (43 tuổi, ở khóm 6, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" bắt đầu tháo dỡ khoảng 400 m2 công trình xây dựng vi phạm trên đất nuôi trồng thủy sản của gia đình.

Phần công trình được tháo dỡ là dãy nhà dùng làm công ty, có móng bê tông cốt thép, tường xây gạch và mái lợp tôn.

Chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" tháo dỡ công trình vi phạm ẢNH: G.B

Ông Tập cho biết vụ việc kéo dài từ năm 2022 đến nay khiến ông mệt mỏi. Gia đình hiện gặp khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng nộp hơn 8 tỉ đồng tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo ông Tập, suốt 4 năm qua, ông đã làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích có công trình xây dựng nhưng chưa được chấp thuận. Việc tài sản và tài khoản bị phong tỏa khiến hoạt động làm ăn của ông gặp khó khăn. "Năm 2022 tới giờ cũng 4 năm rồi, thời gian kéo dài quá mệt mỏi", ông Tập nói.

Công trình được phá dỡ sau 4 năm cơ quan chức năng phát hiện vi phạm ẢNH: G.B

Theo ông Tập, việc tháo dỡ lần này nhằm trả lại hiện trạng đối với phần diện tích vi phạm. Thời gian tới, ông mong được cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng căn nhà để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế.

Xe cơ giới được chủ công trình đưa vào tiến hành tháo dỡ ẢNH: G.B

Như Thanh Niên thông tin, đây là vụ xử lý hành chính kéo dài gần 4 năm tại Cà Mau. Tháng 12.2022, tài khoản Facebook "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh livestream quá trình xây dựng công trình được giới thiệu là "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Ngày 21.12.2022, UBND xã Tân Thành (cũ) kiểm tra, phát hiện ông Tập xây dựng công trình trên đất nuôi trồng thủy sản nên lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một phần công trình được tháo dỡ vào sáng ngày 9.10 ẢNH: G.B

Từ tháng 12.2022 đến ngày 22.11.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) có hàng loạt văn bản giải quyết vụ vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập. Theo đó, từ việc xử lý buộc tháo dỡ hoàn toàn căn biệt thự, cho chuyển quyền sử dụng đất toàn bộ căn biệt thự đến chuyển một phần, ông Tập vẫn không đồng ý.

Tòa nhà từng được rao bán với giá 50 tỉ đồng ẢNH: G.B

Ngày 20.8.2024, UBND thành phố Cà Mau (cũ) ra quyết định cưỡng chế biệt thự của ông Tập nếu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Tập gửi đơn lên TAND tỉnh Cà Mau khởi kiện các quyết định của UBND thành phố Cà Mau (cũ) nhưng sau đó ông rút đơn kiện.

Ông Hồ An Tập phải nộp hơn 8 tỉ đồng tiền sử dụng đất khi xin chuyển mục đích 2.141,7 mét vuông đất và gần 300 triệu đồng tiền chậm nộp ẢNH: G.B

Ngày 15.5.2025, Đội thuế liên huyện Khu vực II, thuộc Chi cục Thuế khu vực XX thông báo số tiền thuế sử dụng đất mà chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" phải nộp cho hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 2.141,7 m2 đất là hơn 8 tỉ đồng và tiền phạt chậm nộp thuế gần 300 triệu đồng. Ông Tập cho rằng, bản thân khó khăn về tài chính nên không nộp số tiền trên.

Do không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất, chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" từng rao bán căn biệt thự với giá hơn 50 tỉ đồng.