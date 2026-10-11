Tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí, người dân mong xử lý cả phần móng

Liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng rạch Ông Dí (phường An Khánh, TP.HCM) bị thu hẹp dòng chảy mà Báo Thanh Niên từng thông tin, trưa 11.10, lực lượng chức năng đã tổ chức thuê nhân công, điều động máy móc đến tháo dỡ bức tường rào xây dựng trái phép trên khu đất ven rạch.

Huy động máy móc tháo dỡ tường rào xây không phép ven rạch Ông Dí ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận, khoảng 10 giờ cùng ngày, đại diện chính quyền địa phương đã đến thông báo trực tiếp cho đại diện các hộ dân đứng đơn phản ánh tại khu vực hẻm đường số 60 (phường An Khánh) về kế hoạch tháo dỡ bức tường. Ngay sau đó, máy móc, phương tiện cơ giới cùng đội ngũ nhân công được huy động đến hiện trường để tiến hành phá dỡ.

Đến trưa cùng ngày, một phần bức tường gạch kiên cố chạy dọc sát mép nước đã được đập bỏ. Các công nhân có mặt tại hiện trường cho biết phần tường còn lại sẽ tiếp tục được tháo dỡ trong buổi chiều.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, nhiều hộ dân cho biết, hiện tại việc thực hiện tháo dỡ, đập bỏ phần tường gạch nhô bên trên, trong khi phần chân móng bê tông cốt thép kiên cố phía dưới vẫn chưa được tháo dỡ.



"Người dân mong muốn chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm, đập bỏ toàn bộ cả phần móng để khơi thông dòng chảy, trả lại nguyên trạng ban đầu cho con rạch, tránh tình trạng nước ứ đọng gây ngập úng mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao", ông Nguyễn Trí Dũng cho biết.

Người dân mong muốn xử lý dứt điểm, trả lại nguyên trạng ban đầu cho con rạch ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, Báo Thanh Niên từng có bài phản ánh bức xúc của người dân sống dọc rạch Ông Dí khi lòng rạch bị thu hẹp, nước thường xuyên tràn vào nhà. Phía UBND phường An Khánh sau khi kiểm tra đã xác định công trình tường rào trên xây dựng không có giấy phép nên đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt và yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.