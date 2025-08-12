Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?
Gia Bách
Gia Bách
12/08/2025 19:26 GMT+7

Xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, bị xử phạt, buộc tháo dỡ, thậm chí được 'mở đường' chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' không nộp thuế, vụ việc kéo dài gần 3 năm chưa có hồi kết.

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Sau 3 năm, 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' giờ ra sao?

Liên quan vụ ông H.A.T (42 tuổi, ở P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau), chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây dựng trái phép trên đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản gần 3 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm, các cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Ngày 12.8, tin từ UBND P.Tân Thành, cơ quan này vừa có báo cáo gửi Sở NN-MT và Sở Tư pháp Cà Mau xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông H.A.T.

Theo báo cáo, ông H.A.T vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định (QĐ) xử phạt vi phạm hành chính và QĐ cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông H.A.T.

Các cơ quan chức năng hiện đang xem xét xử lý hành vi vi phạm hành chính.

Sau đó, ông T. tự nguyện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất vi phạm. UBND TP.Cà Mau ban hành QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Các QĐ nêu trên hiện vẫn còn hiệu lực pháp luật.

UBND P.Tân Thành kiến nghị Sở Tư pháp và Sở NN-MT Cà Mau hướng dẫn, trường hợp QĐ số 407 ngày 17.9.2024 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn hiệu lực pháp luật nhưng ông T. không thực hiện nghĩa vụ tài chính, UBND P.Tân Thành có được thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo QĐ số 4617 ngày 20.8.2024 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau hay không.

UBND P.Tân Thành có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT), Sở Tư pháp xin ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau"

"Trường hợp UBND P.Tân Thành phải thực hiện cưỡng chế khắc phục hậu quả theo QĐ 4617 ngày 20.8.2024 của Chủ tịch UBND TP.Cà Mau thì UBND P.Tân Thành có phải thực hiện thu hồi QĐ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 407 ngày 17.9.2024 trước khi thực hiện cưỡng chế không?", UBND P.Tân Thành đặt vấn đề trong văn bản. Đồng thời, UBND P.Tân Thành xin Sở Tư pháp, Sở NN-MT hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện vụ xử lý vi phạm hành chính.

Đây là vụ xử lý hành chính kéo dài gần 3 năm tại tỉnh Cà Mau. Người vi phạm nhiều lần được chính quyền địa phương "chiếu cố" nhưng vẫn không thực hiện các QĐ của cơ quan quản lý nhà nước.

